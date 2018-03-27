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В Петербурге проверят места пребывания детей на соответствие нормам пожарной безопасности

Общество
27 марта, 10:45 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 27, марта. /ТАСС

Такое поручение дал губернатор Петербурга Георгий Полтавченко

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 марта. /ТАСС/. Учреждения Санкт-Петербурга, где пребывают дети, а также где для них проводят массовые мероприятия, в течение недели проверят на соответствие нормам безопасности. Такое поручение дал губернатор Петербурга Георгий Полтавченко.

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Что известно о пожаре в ТЦ в Кемерове

Заседание началось с минуты молчания в память о погибших в Кемерове.

"Думаю, что из этой трагедии необходимо сделать соответствующие выводы. Вчера дал поручение Главному управлению МЧС по Петербургу провести проверку торгово- развлекательных центров, но надо на проблему смотреть шире. Поэтому поручаю всем профильным комитетам и администрациям районов в самое кратчайшее время привести все места массового пребывания людей, в первую очередь детей, на предмет соблюдения противопожарной безопасности - детские сады, школы, учебные заведения дополнительного образования, поликлиники, больницы, театральные и концертные залы. В течение недели проверить и в письменном виде доложить вице- губернатору Александру Говорунову", - сказал губернатор.

Полтавченко подчеркнул, что данные меры в городе принимаются постоянно, но их необходимо жестче контролировать и проводить на регулярной основе. Кроме того, он обратил внимание на то, что в случае выявления недостатков надо в короткие сроки принять меры по их устранению.

По последним данным, жертвами пожара в торговом центре в Кемерове стали 64 человека, более 60 пострадавших обратились за помощью в медучреждения, из них 15 человек находятся в стационаре. 

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Санкт-Петербург Пожар в торговом центре в Кемерове
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