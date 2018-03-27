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Власти Подмосковья во вторник проведут совещание по модернизации мусорных полигонов

Общество
27 марта, 10:56 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, марта. /ТАСС

На мероприятии власти обсудят меры, необходимые для обеспечения дегазации и вывоза фильтрата с 15 полигонов

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МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Власти Московской области намерены во вторник провести совещание по разработке плана модернизации действующих в регионе мусорных полигонов системами утилизации свалочного газа и сбора фильтрата - жидкости, образующейся при гниении мусора.

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Об этом заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе заседания правительства региона во вторник.

"Сегодня состоится большое важное мероприятие, смысл которого - составить четкий план по мероприятиям, которые нам позволят оперативно, профессионально, с привлечением лучших технологий обеспечить активную дегазацию и вывоз фильтрата со всех оставшихся 15 полигонов", - сказал он.

Воробьев добавил, что с 2012 года были закрыты 24 мусорных полигона.

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