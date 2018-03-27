Губернатор Подмосковья поручил разработать региональные законы по раздельному сбору мусора

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил разработать региональные законы, которые позволят внедрить в Подмосковье раздельный сбор мусорных отходов.

"Нам предстоит принять ряд региональных законов, которые позволили бы ввести раздельный сбор мусора. Без наведения порядка в этой сфере мы не сможем уйти от этих свалок середины XX века", - сказал он во вторник на заседании областного правительства.

По словам Воробьева, законодательство должно содержать высокие требования к инфраструктуре мусорных полигонов: в них должны быть предусмотрены системы сбора фильтрата и утилизации свалочного газа.

Ранее сообщалось, что Подмосковье с 2019 года должно перейти на раздельный сбор отходов (РСО). Система их сбора будет основана на разделении мусора на две группы: перерабатываемые [стекло, пластик, алюминий, бумага - условно называются "сухие" или "чистые"] и неперерабатываемые [остатки еды, листва с улиц - условно "грязные" или "мокрые"]. Первоначальную сортировку на группы будут делать сами жители, выбрасывая отходы в мусорные контейнеры двух цветов: синий для перерабатываемых отходов и серый для неперерабатываемых.

В 2017 году 13 муниципалитетов Московской области в пилотном режиме начали внедрять систему РСО.