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Строительство первой очереди нового зоопарка Перми завершат к концу лета

Общество
27 марта, 11:33 UTC+3 ПЕРМЬ ПЕРМЬ 27, марта. /ТАСС

В пресс-службе регионального минстроя сообщили, что отставание по первому этапу строительных работ составляет около 80 дней

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ПЕРМЬ, 27 марта. /ТАСС/. Строительство первой очереди нового зоопарка Перми завершится к концу лета. Об этом сообщает во вторник пресс-служба министерства строительства и архитектуры Пермского края.

"Строительство зоопарка разделено на две очереди и четыре этапа. Сейчас идет завершение работ первого этапа первой очереди. Завершить первую очередь планируется к концу лета. На данный момент отставание по первому этапу строительных работ составляет порядка 80 дней", - сообщили в минстрое.

Срок отставания в строительстве Пермского зоопарка составляет 87 дней. До этого подрядчика строительства зоопарка - компанию "РЖДстрой" - несколько раз штрафовали на 10 млн рублей за невыполнение ряда строительных работ в срок. Как заявлял ранее заместитель гендиректора ОАО "РЖД" Олег Тони, к 1 марта 2018 года компания "РЖДстрой" "полностью войдет в график".

По данным минстроя, в рамках первой очереди в новом зоопарке возведут экспозиции "Обитатели гор", "Лесная мозаика", "Полярный мир", "Страна обезьян и тропический рай", "Африканская саванна", административные здания и здания ветеринарной лечебницы. Предполагается, что зоопарк сможет принимать порядка 500 тыс. человек в год. Одновременно в нем смогут находиться более 1100 человек.

Строительство нового зоопарка началось в Перми в мае 2017 года. Госконтракт на выполнение работ первой очереди заключили в январе текущего года с АО "РЖДстрой". Зоопарк разместится на площади 25,4 га, стоимость работ по контракту составляет 1,833 млрд рублей.

Пермский зоопарк ведет свою историю с "Уголка живой природы", созданном в 1922 году при краеведческом музее, самостоятельной же организацией он стал в 1933 году. На сегодняшний день в зоопарке содержатся 202 вида животных. Парк занимает площадь в 1,95 га в историческом центре Перми возле Спасо-Преображенского кафедрального собора.

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