Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 28.03:
$ 57.17
€ 71.26
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Кузбассе объявили сбор средств для помощи семьям погибших и пострадавших в пожаре в ТЦ

Общество
27 марта, 12:17 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, марта. /ТАСС

Реквизиты для зачисления безвозмездных платежей разместили на официальном сайте администрации региона

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Сбор средств для оказания помощи семьям погибших и пострадавших в результате пожара в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" начался в Кемеровской области, сообщила во вторник пресс-служба региональной администрации.

Галерея
18 фото

Что известно о пожаре в ТЦ в Кемерове

На официальном сайте администрации Кемеровской области разместили реквизиты для зачисления безвозмездных платежей.

Ранее первый вице-губернатор региона Владимир Чернов сообщил, что власти Кемеровской области выделят средства на захоронение всех жертв пожара. Глава региона Аман Тулеев пообещал, что областные власти помогут семьям, потерявшим близких, и выделят по 1 млн рублей за каждого погибшего.

Правительство РФ также сообщило о выделении 76 млн рублей на выплату единовременного пособия гражданам, пострадавшим в результате пожара в торгово-развлекательном центре. Согласно распоряжению, членам семей погибших выплатят единовременное пособие в размере 1 млн рублей на каждого погибшего. Получившие в результате пожара вред здоровью получат единовременное пособие в размере от 200 тыс. до 400 тыс. рублей.

Пожар произошел 25 марта на четвертом этаже торгового центра "Зимняя вишня". По последним данным, жертвами пожара стали 64 человека, в том числе 41 ребенок, опознаны 25 погибших. Как сообщили ТАСС в экстренных службах, еще 68 человек получили травмы и отравление продуктами горения, среди госпитализированных трое детей. В регионе объявили трехдневный траур.

Смотрите также

Сгоревший ТЦ в Кемерове ввели в эксплуатацию без согласования с МЧС

Инициативная группа проинспектировала морги Кемерова после крупного пожара в ТЦ

Путин посетил в больнице пострадавших при пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кемеровская область Пожар в торговом центре в Кемерове
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Лавров заявил, что Москва ответит на хамство стран Запада
2
Путин прибыл в Кемерово почтить память погибших при пожаре в ТЦ "Зимняя вишня"
3
Хантсман: британская сторона распространила среди послов в РФ распечатку по делу Скрипаля
4
Сгоревший ТЦ в Кемерове ввели в эксплуатацию без согласования с МЧС
5
Часть государств ЕС отказалась высылать дипломатов РФ, несмотря на давление Лондона
6
В связи с трагедией в Кемерове объявлен общенациональный траур
7
Путин: пожар в ТЦ в Кемерове произошел из-за халатности и разгильдяйства
Темы дня
Новости партнеров
Реклама