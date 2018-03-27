Госдума приняла закон об институте сельских старост

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Госдума приняла во вторник в третьем, окончательном чтении законопроект, которым закрепляется институт сельских старост, а также расширяются возможности для схода граждан.

Законом "вводится институт старосты сельского населенного пункта, а также определяется порядок его назначения и полномочия".

"Выдвижение кандидатуры (досрочное прекращение полномочий) старосты сельского населенного пункта осуществляется на сходе граждан", - говорится в документе.

Для схода граждан законом также устанавливаются дополнительные возможности в части направления своих представителей в комиссии по проведению конкурсов на замещение должностей руководителей территориальных органов местных администраций. Кроме того, в законе "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ" уточняется порядок проведения публичных слушаний.

Так, в поселении, где функции представительного органа осуществляет сход граждан, "публичные слушания и общественные обсуждения могут не проводиться по проектам муниципальных правовых актов и вопросам, решения по которым должны приниматься сходом граждан".