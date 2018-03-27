Возраст начала обязательного школьного образования во Франции снизится до трех лет

ПАРИЖ, 27 марта. /ТАСС/. Французские дети с 2019 года в обязательном порядке должны будут поступать в детские сады, начиная школьное образование с трехлетнего возраста. Об этом объявил во вторник президент Франции Эмманюэль Макрон, выступая на встрече в Париже по вопросам национального школьного образования.

Как пояснил глава государства, отныне обязательным для всех станет поступление в "материнские школы" - детские сады, в которые большинство родителей и так в добровольном порядке записывали своих детей начиная с трехлетнего возраста. "Материнская школа (детский сад) является - а в будущем это еще усилится - основополагающим этапом в нашем школьном образовании во Франции. В связи с этим я принял решение сделать материнскую школу обязательной и тем самым снизить возраст поступления в школы с шести до трех лет начиная с осени 2019 года", - сообщил Макрон.

До сих пор обучение в школах во Франции было обязательным для детей и подростков в возрасте от шести до 16 лет. Эти возрастные рамки были установлены в 1959 году и с тех пор оставались неизменными, охватывая обучение в начальных и средних классах школы, в коллежах и лицеях (старшие классы начального уровня образования).

Детские сады под названием "материнские школы" во Франции существуют с 1881 года. В настоящее время они принимают детей в возрасте от двух до пяти лет. На практике почти все французские дошкольники обучаются в детских садах. По статистике французского министерства образования, в учебном году 2015/2016 в детские сады были зачислены 97,6% детей в возрасте от трех лет.