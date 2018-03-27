Власти Севастополя создадут центр паллиативной помощи

СЕВАСТОПОЛЬ, 27 марта. /ТАСС/. Власти Севастополя планируют в этом году после ремонта корпуса одной из городских больниц создать центр паллиативной помощи. Об этом на заседании заксобрания Севастополя сообщил директор департамента здравоохранения города Антон Бахлыков.

"В прошлом году объем паллиативной помощи увеличен на 35%. Пока мы ограничены в материально-технической базе, но в этом году будет начат и завершен ремонт корпуса больницы № 6, планируется создание городского центра паллиативной помощи и сестринского ухода, включающего центр борьбы с болями", - сказал Бахлыков.

По его словам, увеличение объемов оказания паллиативной помощи стало возможным благодаря увеличению количества коек в стационарах - с 40 в 2016 году до 54 в 2017-м (пролечено почти 700 пациентов). На увеличение объемов повлияло и появление в ноябре прошлого года в городе двух бригад скорой помощи, специализирующихся на оказании паллиативной помощи. До конца прошлого года эти бригады выезжали по вызовам 320 раз.

Бахлыков отметил, что в этом году завершится ремонт в городском онкологическом диспансере. Также он напомнил, что в городе планируется построить новый корпус для онкодиспансера, который будет находиться на Фиолентовском шоссе в новом медгородке, включающем, помимо онкологического диспансера, новую больницу скорой помощи и подстанцию скорой помощи.