Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 28.03:
$ 57.17
€ 71.26
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Власти Севастополя создадут центр паллиативной помощи

Общество
27 марта, 12:12 UTC+3 СЕВАСТОПОЛЬ СЕВАСТОПОЛЬ 27, марта. /ТАСС

Увеличение объемов оказания паллиативной помощи стало возможным благодаря увеличению количества коек в стационарах

Поделиться
Материал из 1 страницы

СЕВАСТОПОЛЬ, 27 марта. /ТАСС/. Власти Севастополя планируют в этом году после ремонта корпуса одной из городских больниц создать центр паллиативной помощи. Об этом на заседании заксобрания Севастополя сообщил директор департамента здравоохранения города Антон Бахлыков.

"В прошлом году объем паллиативной помощи увеличен на 35%. Пока мы ограничены в материально-технической базе, но в этом году будет начат и завершен ремонт корпуса больницы № 6, планируется создание городского центра паллиативной помощи и сестринского ухода, включающего центр борьбы с болями", - сказал Бахлыков.

По его словам, увеличение объемов оказания паллиативной помощи стало возможным благодаря увеличению количества коек в стационарах - с 40 в 2016 году до 54 в 2017-м (пролечено почти 700 пациентов). На увеличение объемов повлияло и появление в ноябре прошлого года в городе двух бригад скорой помощи, специализирующихся на оказании паллиативной помощи. До конца прошлого года эти бригады выезжали по вызовам 320 раз.

Бахлыков отметил, что в этом году завершится ремонт в городском онкологическом диспансере. Также он напомнил, что в городе планируется построить новый корпус для онкодиспансера, который будет находиться на Фиолентовском шоссе в новом медгородке, включающем, помимо онкологического диспансера, новую больницу скорой помощи и подстанцию скорой помощи.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Севастополь
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Лавров заявил, что Москва ответит на хамство стран Запада
2
Путин прибыл в Кемерово почтить память погибших при пожаре в ТЦ "Зимняя вишня"
3
Хантсман: британская сторона распространила среди послов в РФ распечатку по делу Скрипаля
4
Сгоревший ТЦ в Кемерове ввели в эксплуатацию без согласования с МЧС
5
Часть государств ЕС отказалась высылать дипломатов РФ, несмотря на давление Лондона
6
В связи с трагедией в Кемерове объявлен общенациональный траур
7
Путин: пожар в ТЦ в Кемерове произошел из-за халатности и разгильдяйства
Темы дня
Новости партнеров
Реклама