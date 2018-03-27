Суд рассмотрит в закрытом режиме жалобы на блокировку информации по иску Дерипаски

КРАСНОДАР, 27 марта. /ТАСС/. Краснодарский краевой суд будет рассматривать в закрытом режиме жалобы на блокировку данных, повлекших иск бизнесмена Олега Дерипаски к Анастасии Вашукевич (Настя Рыбка) и Александру Кириллову (Алекс Лесли), который предприниматель подал после обнародования информации о его личной жизни, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

Во вторник Краснодарский краевой суд рассматривает жалобы на решение о блокировке страниц некоторых сайтов в рамках иска Дерипаски. Жалобы подавали блогер Алексей Навальный, компания-учредитель "Медиазоны" и шеф-редактор издания Znak.com Оксана Панова. В суд прибыли представители Навального, Пановой и "Медиазоны", а также Дерипаски, представители Вашукевич и Кириллова не присутствовали.

"Судебная коллегия определила <…> провести рассмотрение в закрытом режиме", - сказал председательствующий в суде.

Ходатайство о рассмотрении жалоб в закрытом режиме заявил представитель Дерипаски, мотивировав это тем, что такая мера предусмотрена в случае, если дело касается аспектов личной жизни. Представители других сторон протестовали, в частности, утверждая, что в ходе заседания не будет раскрыто больше информации, чем ранее было опубликовано. Судья удовлетворил ходатайство представителя истца, отметив, что "требования Дерипаски по данному делу непосредственно связаны с защитой права на неприкосновенность частной жизни, отказ по ходатайству Дерипаски повлечет нарушение его прав".

Иск бизнесмена Олега Дерипаски к Анастасии Вашукевич (Настя Рыбка) и Александру Кириллову (Алекс Лесли) был подан 9 февраля. По ходатайству истца суд заблокировал доступ к персональным данным Дерипаски до момента разрешения спора. Судебные заседания по делу должны были начать 1 марта в Усть-Лабинске, но суд перенес на неопределенное время подготовку по иску бизнесмена из-за того, что в суд поступили жалобы от ресурсов, страницы которых содержали информацию, послужившую поводом для иска, и были заблокированы.

После того, как был подан иск, на сайте блогера Алексея Навального была заблокирована страница с расследованием, которое посвящено Дерипаске и вице-премьеру - главе аппарата правительства РФ Сергею Приходько, а также соответствующий ролик на Youtube. Они внесены в реестр страниц, содержащих запрещенную к распространению информацию. И Дерипаска, и Приходько назвали изложенные в расследовании блоге сведения не соответствующими действительности.