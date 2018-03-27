Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 28.03:
$ 57.17
€ 71.26
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Суд рассмотрит в закрытом режиме жалобы на блокировку информации по иску Дерипаски

Общество
27 марта, 12:47 UTC+3 КРАСНОДАР КРАСНОДАР 27, марта. /ТАСС

Представитель бизнесмена отметил, что рассмотрение жалоб в закрытом режиме предусмотрено в том случае, если дело касается аспектов личной жизни

Поделиться
Материал из 1 страницы

КРАСНОДАР, 27 марта. /ТАСС/. Краснодарский краевой суд будет рассматривать в закрытом режиме жалобы на блокировку данных, повлекших иск бизнесмена Олега Дерипаски к Анастасии Вашукевич (Настя Рыбка) и Александру Кириллову (Алекс Лесли), который предприниматель подал после обнародования информации о его личной жизни, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

Во вторник Краснодарский краевой суд рассматривает жалобы на решение о блокировке страниц некоторых сайтов в рамках иска Дерипаски. Жалобы подавали блогер Алексей Навальный, компания-учредитель "Медиазоны" и шеф-редактор издания Znak.com Оксана Панова. В суд прибыли представители Навального, Пановой и "Медиазоны", а также Дерипаски, представители Вашукевич и Кириллова не присутствовали.

Смотрите также

Навальный стал третьим лицом по иску Дерипаски к Насте Рыбке

Госдеп прокомментировал предложение Насти Рыбки предоставить США данные по "делу РФ"

Роскомнадзор удалил страницы сайта Навального из реестра запрещенной информации

В суде заявили, что задержание ответчиков по иску Дерипаски не скажется на процессе

"Судебная коллегия определила <…> провести рассмотрение в закрытом режиме", - сказал председательствующий в суде.

Ходатайство о рассмотрении жалоб в закрытом режиме заявил представитель Дерипаски, мотивировав это тем, что такая мера предусмотрена в случае, если дело касается аспектов личной жизни. Представители других сторон протестовали, в частности, утверждая, что в ходе заседания не будет раскрыто больше информации, чем ранее было опубликовано. Судья удовлетворил ходатайство представителя истца, отметив, что "требования Дерипаски по данному делу непосредственно связаны с защитой права на неприкосновенность частной жизни, отказ по ходатайству Дерипаски повлечет нарушение его прав".

Иск бизнесмена Олега Дерипаски к Анастасии Вашукевич (Настя Рыбка) и Александру Кириллову (Алекс Лесли) был подан 9 февраля. По ходатайству истца суд заблокировал доступ к персональным данным Дерипаски до момента разрешения спора. Судебные заседания по делу должны были начать 1 марта в Усть-Лабинске, но суд перенес на неопределенное время подготовку по иску бизнесмена из-за того, что в суд поступили жалобы от ресурсов, страницы которых содержали информацию, послужившую поводом для иска, и были заблокированы.

После того, как был подан иск, на сайте блогера Алексея Навального была заблокирована страница с расследованием, которое посвящено Дерипаске и вице-премьеру - главе аппарата правительства РФ Сергею Приходько, а также соответствующий ролик на Youtube. Они внесены в реестр страниц, содержащих запрещенную к распространению информацию. И Дерипаска, и Приходько назвали изложенные в расследовании блоге сведения не соответствующими действительности.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Дерипаска, Олег Владимирович
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Лавров заявил, что Москва ответит на хамство стран Запада
2
Путин прибыл в Кемерово почтить память погибших при пожаре в ТЦ "Зимняя вишня"
3
Сгоревший ТЦ в Кемерове ввели в эксплуатацию без согласования с МЧС
4
Хантсман: британская сторона распространила среди послов в РФ распечатку по делу Скрипаля
5
Власти Крыма подтвердили отставку руководства госкомпании "Черноморнефтегаз"
6
В связи с трагедией в Кемерове объявлен общенациональный траур
7
Часть государств ЕС отказалась высылать дипломатов РФ, несмотря на давление Лондона
Темы дня
Новости партнеров
Реклама