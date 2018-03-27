Московский главк МВД отменил концерт после трагедии в Кемерове

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Столичное ГУ МВД отменило концерт, запланированный на 28 марта. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД, такое решение принято в связи с произошедшей в Кемерове трагедией.

"Гала-концерт "Московские полицейские - москвичам!", запланированный на 28 марта в Государственном центральном концертном зале "Россия" в "Лужниках", отменен в связи с трагическими событиями, произошедшими в Кемерове", - сообщили в ГУ МВД.

Пожар произошел 25 марта в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня". По последним данным, жертвами пожара стали 64 человека, в том числе 41 ребенок, 68 пострадавших обратились за помощью в медучреждения, из них 15 человек находятся в стационаре. Опознаны тела 25 погибших.

Возбуждено уголовное дело по трем статьям УК РФ: 109 ("Причинение смерти по неосторожности"), 219 ("Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц") и 238 ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности"). Задержаны пять человек, в том числе арендатор помещения, в котором, по предварительным данным, находился эпицентр возгорания, руководитель управляющей компании, обслуживавшей торговый центр, и сотрудник ЧОП, отключивший систему оповещения при пожаре.