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Чайка 18 апреля представит Совету Федерации доклад о деятельности Генпрокуратуры

Общество
27 марта, 12:45 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, марта. /ТАСС

Перед этим доклад обсудят на заседании комитета по конституционному законодательству и госстроительству, сказал сенатор Андрей Клишас

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МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка 18 апреля представит Совету Федерации ежегодный доклад о деятельности ведомства за прошлый год. Об этом сообщил во вторник глава комитета по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

"В соответствии с решением [спикера Совфеда] Валентины Ивановны [Матвиенко], по согласованию с Генпрокуратурой, Юрий Яковлевич [Чайка] будет нам представлять свой традиционный доклад Совету Федерации 18 апреля", - сказал Клишас на заседании комитета.

Он добавил, что перед этим доклад будет обсуждаться на заседании комитета, и попросил сенаторов заранее подготовить свои вопросы. По словам Клишаса, на заседании будут присутствовать все заместители генерального прокурора.

Кроме того, глава комитета сообщил, что в ходе заседания комитета будут обсуждаться вопросы исполнения прошлогоднего постановления палаты по итогам доклада генпрокурора в 2017 году.

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Персоны
Чайка, Юрий Яковлевич Клишас, Андрей Александрович Матвиенко, Валентина Ивановна
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