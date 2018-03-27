Чайка 18 апреля представит Совету Федерации доклад о деятельности Генпрокуратуры

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка 18 апреля представит Совету Федерации ежегодный доклад о деятельности ведомства за прошлый год. Об этом сообщил во вторник глава комитета по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

"В соответствии с решением [спикера Совфеда] Валентины Ивановны [Матвиенко], по согласованию с Генпрокуратурой, Юрий Яковлевич [Чайка] будет нам представлять свой традиционный доклад Совету Федерации 18 апреля", - сказал Клишас на заседании комитета.

Он добавил, что перед этим доклад будет обсуждаться на заседании комитета, и попросил сенаторов заранее подготовить свои вопросы. По словам Клишаса, на заседании будут присутствовать все заместители генерального прокурора.

Кроме того, глава комитета сообщил, что в ходе заседания комитета будут обсуждаться вопросы исполнения прошлогоднего постановления палаты по итогам доклада генпрокурора в 2017 году.