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В Москве организуют место, где можно будет почтить память жертв пожара в Кемерове

Общество
27 марта, 12:59 UTC+3 МОСКВА 27, марта. /ТАСС

Мэр Сергей Собянин поручил создать комфортный подход к Манежной площади, чтобы москвичи смогли положить цветы и почтить память погибших

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© Донат Сорокин/ТАСС

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин поручил организовать на Манежной площади в центре столицы место, где можно будет почтить память погибших при пожаре в торгово-развлекательном комплексе "Зимняя вишня" в Кемерове.

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Что известно о пожаре в ТЦ в Кемерове

"Ко мне обратился председатель Общественной палаты (ОП) Москвы с просьбой организовать место для выражения памяти и скорби погибшим в Кемерово. Прошу совместно с ОП организовать такое место на Манежной площади", - сказал Собянин во вторник на заседании президиума правительства в городской мэрии.

Также Собянин отметил, что необходимо организовать комфортный проход к этому месту. "Надо создать москвичам комфортный проход, чтобы им было удобно положить цветы и отдать память погибшим", - подчеркнул мэр.

Пожар произошел 25 марта в Кемерове на четвертом этаже ТЦ "Зимняя вишня". По последним данным, жертвами пожара стали 64 человека, в том числе 41 ребенок, 68 пострадавших обратились за помощью в медучреждения, из них 15 человек находятся в стационаре. Опознаны тела 25 погибших.

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