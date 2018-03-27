Минстрой разработал правила управления малоэтажными домами в жилых поселках

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Минстрой России подготовил законопроект, регулирующий правила управления малоэтажными домами, в том числе таунхаусами и индивидуальными домами, построенными в жилых поселках. Об этом во вторник сообщается на официальном портале министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

"Жители малоэтажек, таунхаусов и коттеджных поселков, как и собственники многоквартирных домов, должны быть обеспечены качественным и своевременным сервисом в части ЖКХ. Должно быть четко определено, кто будет содержать общее имущество и управлять поселком, обеспечивать чистоту и хорошее состояние дорог внутри него, а также тротуаров, велосипедных дорожек и автомобильных стоянок, заниматься благоустройством", - приводятся на портале слова замглавы Минстроя Андрея Чибиса.

Сейчас законодательство не регулирует правила управления малоэтажными домами в поселках. В том числе, отсутствуют механизмы в части установки тарифов на содержание домов и обслуживание придомовых территорий, разграничения ответственности за содержание общего имущества, определения способа управления такими поселками.

Отмечается, что в законопроектом определяются понятия малоэтажного жилого комплекса и дома жилого блока, а также состав общего имущества каждой из категорий. К общему имуществу в малоэтажном комплексе относятся дороги и проезды, пешеходные переходы, тротуары, детские и спортивные площадки, парковочное пространство, элементы благоустройства и озеленения, строения и сооружения, расположенные на территории малоэтажного жилого комплекса. Тогда как к общему имуществу дома в жилом блоке относятся только подвалы, технические подполья и коммуникации, которые в них расположены.