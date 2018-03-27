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Мощность "Мосэкомониторинга" увеличат с учетом перспективы мониторинга агломерации

Общество
27 марта, 13:19 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, марта. /ТАСС

Руководитель департамента природопользования отметил, что Москве и области необходима единая система

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МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Власти Москвы планируют увеличить мощность "Мосэкомониторинга" и обновить техническую часть системы. Эта работа будет сделана с учетом перспективы общего для столичной агломерации экологического мониторинга, сообщил журналистам во вторник руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Антон Кульбачевский.

"Сейчас активно будет происходит замена отслужившего оборудования. В планах есть увеличить мощность московского экомониторинга, потому круг тех задач, которые перед нами стоят, расширяется. <…> Мы уже не разделяемся с Московской областью, у нас общие проблемы. На мой взгляд, система экомониторинга должна быть тоже совместная, единая. В том числе по предупреждению непосредственных сценариев развития погодных аномалий", - сказал он.

16 февраля на Российском инвестиционном форуме в Сочи мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев подписали соглашение о стратегическом развитии агломерации. В рамках документа регионы будут совместно работать в области экологии, развития промышленности, улучшения качества водопроводной воды и создания Московских центральных диаметров.

Позднее министр экологии Подмосковья Александр Коган пояснил, что в дополнение к этому соглашению будут заключены договоры о взаимодействии в сфере обращения с отходами и мониторинга воздуха.

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