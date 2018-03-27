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Ассоциация технологического образования может быть создана на базе МПГУ в 2018 году

Общество
27 марта, 15:01 UTC+3 РОСТОВ-НА-ДОНУ РОСТОВ-НА-ДОНУ 27, марта. /ТАСС

Задача ассоциации - сплотить специалистов, связанных с технологическим образованием, считает заведующий кафедрой общетехнических дисциплин МПГУ Юрий Хотунцев

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 марта. /ТАСС/. Всероссийская ассоциация технологического образования, которая объединит специалистов в этой сфере, может быть создана в 2018 году. Такое мнение высказал заведующий кафедрой общетехнических дисциплин Московского педагогического государственного университета, являющегося инициатором создания ассоциации, автор школьных учебников по технологии Юрий Хотунцев.

"Московский педагогический государственный университет приступил к созданию в РФ Всероссийской ассоциации технологического образования. <…> Нам необходимо создать такую ассоциацию. <…> Я думаю, <…> может, до середины года такая Всероссийская ассоциация учителей технологического образования будет создана", - сказал Хотунцев во вторник на межрегиональном педагогическом форуме в Ростове-на-Дону.

Как пояснил Хотунцев корр. ТАСС, задача ассоциации - сплотить специалистов, связанных с технологическим образованием. По его словам, у ассоциации также должен быть единый сайт, где можно обсуждать проблемы технологического образования в России. "Надо иметь сайт, проводить конференции, чтобы эта была сила, к которой бы прислушивался Минобрнауки", - добавил он.

Он напомним, что такие ассоциации существуют в целом ряде европейских стран, а в России существует ассоциация инженерного образования.

Межрегиональный педагогический форум "Теория и практика современного технологического образования в системе общего образования: проблемы, эффекты, перспективы" проходит в Ростове-на-Дону 27-29 марта. На форуме педагоги из регионов России рассматривают проблемы реализации и обсуждают вопросы перспективы развития технологического образования. В числе организаторов форума - Ростовский институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования, корпорация "Российский учебник".

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