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В связи с трагедией в Кемерове объявлен общенациональный траур

Общество
27 марта, 13:14 дата обновления: 27 марта, 13:27 UTC+3

Президент РФ Владимир Путин объявил траурным днем 28 марта

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Материал из 1 страницы
© Донат Сорокин/ТАСС

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал указ об объявлении 28 марта траура в связи с гибелью людей при пожаре в Кемерове. Об этом сообщила во вторник пресс-служба главы государства.

"В результате пожара, произошедшего 25 марта 2018 года в городе Кемерово Кемеровской области, имеются многочисленные жертвы и пострадавшие. Выражая скорбь по погибшим и соболезнуя их родным и близким, постановляю:

  1. Объявить 28 марта 2018 года днем траура в РФ.
  2. В день траура на всей территории страны приспустить государственные флаги Российской Федерации.
  3. Предложить учреждениям культуры и телерадиокомпаниям отменить развлекательные мероприятия и передачи в день траура.
  4. Правительству Российской Федерации совместно с органами государственной власти субъектов РФ принять необходимы меры по оказанию помощи семьям погибших и пострадавшим.
  5. Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания", - говорится в указе.

Пожар произошел 25 марта на четвертом этаже торгово-развлекательного центра "Зимняя вишня". По последним данным, жертвами пожара стали 64 человека, в том числе 41 ребенок. Опознаны 25 погибших.

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