Золотов вручил гендиректору ТАСС почетную грамоту Росгвардии

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Глава Росгвардии Виктор Золотов вручил во вторник представителям СМИ памятные медали и награды. Среди награжденных - генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов, который получил почетную грамоту Федеральной службы войск национальной гвардии, и корреспондент ТАСС Ирина Вельматова, удостоившаяся почетного знака ведомства "За отличие в службе".

"На протяжении всех этих лет вы всегда информировали общество о работе нашего ведомства. Хочу сказать, что только в этом году более 300 ваших представителей (СМИ - прим. ТАСС) работали в различных воинских частях, которые информировали население о деятельности Росгвардии. Огромное спасибо за ту работу, которую вы проводите среди населения, отражая деятельность ведомства в своих репортажах и информационных выпусках", - сказал директор ФСВНГ Виктор Золотов.

27 марта ежегодно отмечается день Федеральной службы войск национальной гвардии, однако на этот раз все праздничные мероприятия отменены в связи с трагическими событиями в Кемерове, в том числе не состоится запланированный концерт в Кремле. "Решением директора Росгвардии 27 марта все культурно-массовые развлекательные мероприятия в войсках национальной гвардии РФ отменены, а все общие собрания будут начинаться с минуты молчания", - сказали ТАСС в пресс-службе ведомства.

В пресс-службе отметили, что Золотов выразил соболезнования родным и близким погибших в Кемерове, а также готовность оказать необходимую помощь. "Эта трагедия глубоко коснулась наших сердец, мы разделяем боль всех, чьи близкие погибли в результате этого страшного пожара. Скорбим вместе с вами и желаем скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Готовы в эту трудную минуту оказать помощь, которая от нас может понадобиться", - процитировали слова Золотова в пресс-службе.