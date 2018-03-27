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Акция в годовщину гибели Гагарина началась с минуты молчания о погибших в Кемерове

Общество
27 марта, 13:58 UTC+3 НОВОСЕЛОВО область/ 27, марта. /ТАСС

В результате пожара в ТЦ "Зимняя вишня" погибли 64 человека

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НОВОСЕЛОВО /Владимирская область/, 27 марта. /ТАСС/. Митинг памяти "Прерванный полет", который традиционно проходит около деревни Новоселово Владимирской области и в этом году посвящен 50-летней годовщине со дня гибели первого космонавта Земли Юрия Гагарина и его летного наставника Владимира Серегина, начался с минуты молчания в память о погибших в результате пожара в Кемерове, передает корреспондент ТАСС.

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Что известно о пожаре в ТЦ в Кемерове

"Сегодня у нас очень печальный день, сегодня мы солидарны с нашими согражданами, соотечественниками кемеровчанами. По поводу случившегося горя и трагедии давайте помолчим", - сказал собравшимся народный артист СССР Иосиф Кобзон.

В результате пожара в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня" погибли 64 человека.

"Мы можем молить Бога о том, чтобы такие случаи не повторялись... Кузбасская земля испытала очень много горечи... То, что произошло, и то, что президент сейчас там, вселяет уверенность в то, что мы продолжаем жить, чтобы ни произошло", - добавил Кобзон в беседе с ТАСС.

Юрий Гагарин и Владимир Серегин погибли 27 марта 1968 года вблизи деревни Новоселово Киржачского района, пилотируя самолет МиГ-15УТИ. На этом месте 17 октября 1975 года был открыт мемориал - 16-метровая стела в форме крыла самолета из красного гранита. В день 50-летия авиакатастрофы на место приехали, в частности, первая женщина-космонавт, Герой Советского Союза Валентина Терешкова и член первого отряда космонавтов Борис Волынов.

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Кемеровская область Владимирская область Пожар в торговом центре в Кемерове
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