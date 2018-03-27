Москалькова предложила россиянам объединиться и помочь пострадавшим в Кемерове

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова призвала россиян объединиться и помочь пострадавшим в результате пожара в Кемерове, который унес жизни 64 человек. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе омбудсмена.

"В стране горе, траур в Отечестве нашем. Погибли десятки людей, страшную огненную смерть приняли дети. <…> Это наша общая трагедия, значит, нужно помочь всем, кого беда зацепила своим черным крылом", - цитирует Москалькову ее пресс-служба.

Уполномоченный по правам человека также предупредила о том, что получила сигналы "о ложных реквизитах мошенников, которые пытаются использовать ситуацию в своих низменных корыстных целях".

Пожар произошел 25 марта на четвертом этаже торгово-развлекательного центра "Зимняя вишня" в Кемерове. По последним данным, жертвами пожара стали 64 человека, в том числе 41 ребенок. Опознаны 25 погибших. Еще 68 человек получили травмы и отравление продуктами горения, среди госпитализированных трое детей.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об объявлении 28 марта общенациональным днем траура в связи с гибелью людей при пожаре в Кемерове.