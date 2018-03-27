Останкинская и все крупные телебашни РФ выключат подсветку в память о погибших в Кемерове

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Подсветка всех телевизионных башен России, включая самую высокую в России Останкинскую телебашню в Москве, будет выключена 27-29 марта в знак траура по погибшим в Кемерове. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе государственного оператора ФГУП "Российская телевизионная и радиовещательная сеть (РТРС, оператор эфирной теле- и радиопередающей сети страны).

"27 марта с 20:00 и до 06:00 29 марта по местному времени в знак скорби по погибшим при пожаре в Кемерове будет выключена подсветка Останкинской башни РТРС в Москве. Также не будет работать освещение всех телебашен РТРС, оснащенных архитектурно-художественной подсветкой: в Санкт-Петербурге, Белгороде, Красноярске, Мурманске, Оренбурге, Якутске и еще 32 регионах России. До 6:00 29 марта на всех башнях останутся только сигнальные огни для обеспечения движения самолетов. Коллектив РТРС выражает глубокие соболезнования родным и близким жертв трагедии", - сообщили в компании.

Всего в сеть государственного оператора входит более пяти тысяч башен. Высота Останкинской с флагштоком составляет 540 м.

Пожар в кемеровском торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" произошел 25 марта. По последним данным, погибли 64 человека, более 60 пострадавших обратились за помощью в медучреждения. Опознаны 25 жертв пожара. Президент РФ Владимир Путин подписал указ об объявлении 28 марта траура в связи с гибелью людей при пожаре в Кемерове.