В Москве 27 марта с 17:00 мск можно почтить память погибших при пожаре в Кемерове

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Столичные власти в районе Манежной площади организуют площадку, где каждый желающий с 17:00 мск сможет почтить память погибших при пожаре в торгово-развлекательном комплексе "Зимняя вишня" в Кемерове. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы.

"С 17:00 мск сегодня каждый может прийти к Манежной площади и отдать дань памяти погибшим, положить цветы - будет специально организованное место", - сказали в пресс- службе.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин поручил организовать на Манежной площади в центре столицы площадку, где можно будет почтить память погибших при пожаре в торгово- развлекательном комплексе "Зимняя вишня" в Кемерове. Также Собянин отметил, что необходимо организовать туда комфортный проход.

Пожар произошел 25 марта в Кемерове на четвертом этаже ТЦ "Зимняя вишня". Жертвами стали 64 человека, в том числе 41 ребенок, 68 пострадавших обратились за помощью в медучреждения, из них 15 человек находятся в стационаре. Опознаны тела 25 погибших.

Возбуждено уголовное дело по трем статьям УК РФ: "Причинение смерти по неосторожности", "Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц" и "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

Задержаны пять человек, в том числе арендатор помещения, в котором, по предварительным данным, находился эпицентр возгорания, руководитель управляющей компании и сотрудник ЧОП, отключивший систему оповещения при пожаре.