Российские телеканалы 28 марта уберут всю рекламу и развлекательные проекты из эфира

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Телеканалы НТВ, Первый канал, РЕН ТВ, каналы ВГТРК 28 марта, в день всероссийского траура по погибшим в Кемерове, уберут рекламу из эфира, а также все развлекательные программы.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об объявлении 28 марта днем траура в связи с гибелью людей при пожаре в Кемерове.

"В день траура по погибшим при пожаре в Кемерове 28 марта из эфира НТВ и с сайта телекомпании будет снята вся реклама", - сказали ТАСС в пресс-службе НТВ. - Развлекательных проектов и анонсов развлекательных программ в эфире канала нет с понедельника".

"Снимаем все развлекательные программы и рекламу", - сказали ТАСС в пресс-службе Первого канала.

РЕН ТВ также "снимает с эфира рекламу, развлекательные проекты и анонсы развлекательных программ", сказали ТАСС в пресс-службе канала.

В пресс-службе холдинга ВГТРК ТАСС сообщили, что 28 марта уберут всю рекламу из эфира каналов, развлекательных передач также не будет.

Пожар произошел 25 марта на четвертом этаже торгово-развлекательного центра "Зимняя вишня". По последним данным, жертвами пожара стали 64 человека, в том числе 41 ребенок. Опознаны 25 погибших.