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Опрос: менее трети украинцев поддерживают запрет российских фильмов в стране

Общество
27 марта, 14:55 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 27, марта. /ТАСС

Также 46% респондентов выступили против запрета российских социальных сетей

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КИЕВ, 27 марта. /ТАСС/. Значительная часть граждан Украины не согласна с решениями властей о запрете гастролей российских артистов и демонстрации кинофильмов и сериалов производства РФ. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.

"53% украинцев не поддерживают запрет отдельных российских фильмов и артистов. Запрет поддерживают лишь 29% опрошенных", - сообщает во вторник результаты исследования издание "Украинская правда".

При этом уровень поддержки традиционно различается в зависимости от региона. На западе Украины запрет на российские сериалы, соцсети и артистов поддерживают около половины опрошенных. На юге и востоке страны большинство против ограничительных мер на российские телеканалы, сериалы, артистов и соцсети.

По стране запрет российских телеканалов считают неправильным 44% опрошенных, 37% поддерживают это решение. 46% также против запрета российских соцсетей, в то время как 30% выступают за эту меру.

Всеукраинский социологический опрос проводился Киевским международным институтом социологии в феврале 2018 года по заказу общественной организации "Детектор медиа" и при финансировании министерства иностранных дел Дании и американского Национального фонда демократии.

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