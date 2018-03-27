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Дума приняла в первом чтении законопроект о повышении трудовой мобильности граждан

Общество
27 марта, 15:02 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, марта. /ТАСС

Принятие документа будет стимулировать работодателей создавать привлекательные условия для работников из других регионов

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МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Госдума во вторник приняла в первом чтении правительственный законопроект, который направлен на упрощение участия работодателя в программах повышения трудовой мобильности граждан.

"Принятие законопроекта позволит стимулировать работодателей к участию в региональных программах, создавать привлекательные условия для работников из других субъектов РФ и способствовать повышению мобильности трудовых ресурсов", - говорится в пояснительной записке.

Отмечается, что законопроект призван упростить условия участия работодателей и граждан в региональных программах повышения мобильности трудовых ресурсов. Так, документом предлагается исключить "необходимость учитывать реализацию инвестиционных проектов при разработке региональных программ", а также "сократить минимальную продолжительность срочного трудового договора, заключаемого в рамках региональных программ между работодателем и привлекаемым работником, с трех до двух лет". Кроме того, региональным властям проект закона дает право "устанавливать порядок и критерии отбора работодателей, подлежащих включению в региональную программу и исключению из нее".

Одновременно с этим, согласно предложению правительства, регионы будут иметь возможность "предоставлять дополнительную финансовую поддержку семьям, переселяющимся для трудоустройства по направлению службы занятости в сельскую местность".

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