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В Госдуме предложили отвести 15% телеэфира на детские передачи

Общество
27 марта, 15:50 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, марта. /ТАСС

Ранее зампред комитета Думы по культуре Елена Драпенко заявила о необходимости разрешить рекламу в детских программах на телевидении

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МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Необходимо рассмотреть вопрос введения обязательного времени, отводимого на детские передачи, в объеме 15% от общего эфирного времени. Это следует из проекта рекомендаций круглого стола, посвященного российской анимации, который прошел во вторник в Госдуме.

"Правительству РФ рассмотреть вопрос введения обязательств телевещателей федерального распространения посредством законодательного закрепления минимального совокупного объема времени, отводимого под программы для детской аудитории на федеральных каналах, не менее 15% от общего объема", - говорится в проекте.

Ранее на круглом столе первый зампред Комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко заявила также о необходимости пересмотра закона о рекламе в детских передачах. Драпеко считает необходимым разрешить такую рекламу, чтобы детские передачи стали более выгодными для каналов, и, соответственно, их стало больше в эфирной сетке.

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