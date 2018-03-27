В Госдуме предложили отвести 15% телеэфира на детские передачи

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Необходимо рассмотреть вопрос введения обязательного времени, отводимого на детские передачи, в объеме 15% от общего эфирного времени. Это следует из проекта рекомендаций круглого стола, посвященного российской анимации, который прошел во вторник в Госдуме.

"Правительству РФ рассмотреть вопрос введения обязательств телевещателей федерального распространения посредством законодательного закрепления минимального совокупного объема времени, отводимого под программы для детской аудитории на федеральных каналах, не менее 15% от общего объема", - говорится в проекте.

Ранее на круглом столе первый зампред Комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко заявила также о необходимости пересмотра закона о рекламе в детских передачах. Драпеко считает необходимым разрешить такую рекламу, чтобы детские передачи стали более выгодными для каналов, и, соответственно, их стало больше в эфирной сетке.