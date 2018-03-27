МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Единый центр оказания психологической помощи создадут в Кемерове после пожара, унесшего жизни более 60 человек. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.

"В Кемерове формируется единый центр оказания психологической помощи жителям в связи с трагедией в ТРЦ "Зимняя вишня". Такая договоренность была достигнута уполномоченным при президенте РФ Анной Кузнецовой в Кемерове в ходе совещания с генеральным директором ФГБУ "НМИЦ ПН им. В. П. Сербского" Минздрава России Зурабом Кекелидзе, руководством Кузбасского регионального центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи "Здоровье и развитие личности", представителями региональных социальных и психологических служб, уполномоченным по правам ребенка в Кемеровской области Дмитрием Кислицыным", - говорится в сообщении.

На базе центра "Здоровье и развитие личности" "будет создан единый телефон (+7 (384) 277-07-67), по которому квалифицированные психологи будут работать с обратившимися и в случае необходимости направлять их к профильным специалистам".

По данным пресс-службы детского омбудсмена, отдельная работа будет проведена с классными руководителями, представителями родительских комитетов школ и педагогами.

Пожар произошел 25 марта на четвертом этаже торгового центра "Зимняя вишня" в Кемерове. По последним данным, жертвами пожара стали 64 человека, опознаны 25 погибших. Госпитализированы 69 человек, в списке пропавших без вести числятся 38 человек, в том числе 26 детей.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об объявлении 28 марта общенациональным днем траура в связи с гибелью людей при пожаре в Кемерове.