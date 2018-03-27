Определен новый подрядчик строительства перинатального центра в Норильске

ЖЕЛЕЗНОГОРСК /Красноярский край/, 27 марта. /ТАСС/. Определен новый генеральный подрядчик строительства перинатального центра в Норильске, объект будет введен в эксплуатацию в сентябре 2018 года, сообщил журналистам в Железногорске врио губернатора края Александр Усс.

Перинатальный центр в Норильске строится с 2015 года и должен был быть сдан в конце 2017 года, однако в ноябре в краевом правительстве сообщили, что его ввод переносится на 2018 год. В начале февраля этого года власти Красноярского края в одностороннем порядке расторгли контракт с генеральным подрядчиком АО "Инженерный центр ЕЭС", основная причина - срыв сроков строительства объекта. После этого, по словам Усса, были проведены новые торги, на которых подрядчиком была определена другая компания. Как уточнили ТАСС в региональном минстрое, новым подрядчиком стала компания "Медкон", входящая в состав "Монолитхолдинга" (Красноярск).

"Там (в Норильске) идут активные работы, собственно они никогда не прекращались. Фактически работы вел наш красноярский субподрядчик ("Медкон" - прим. ТАСС), после того так московский подрядчик (Инженерный центр ЕЭС - прим. ТАСС) с осени прошлого года находится в состоянии банкротства, и были возбуждены соответствующие уголовные дела, и основное руководство подрядчика оказалось за границей, мы были вынуждены провести новые торги, для того чтобы узаконить работы того субподрядчика, который и находился на объекте", - сказал журналистам Усс.

По его словам, сейчас на объекте работает 400 человек, закуплена и доставлена большая часть технологического оборудования, и в сентябре этого года центр будет введен в эксплуатацию согласно новым графикам.

Стоимость перинатального центра составит более 4 млрд рублей. Ежегодно он сможет принимать порядка 3 тыс. женщин с Норильска и Таймыра.