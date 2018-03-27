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Более 122 тысяч человек покинули Восточную Гуту с начала действия гуманитарных пауз

Общество
27 марта, 15:21 UTC+3 ВОСТОЧНАЯ ГУТА ГУТА 27, марта. /ТАСС

По состоянию на 15:00 мск 27 марта через гуманитарный коридор в Эль-Вафидине организован выход более 1,6 тысяч мирных жителей

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ВОСТОЧНАЯ ГУТА, 27 марта. /ТАСС/. Более 122 тысяч человек вышли из Восточной Гуты с начала действия гуманитарных пауз, сообщили во вторник в российском Центре по примирению враждующих сторон в Сирии.

"Всего с начала действия гуманитарных пауз из Восточной Гуты при содействии российского Центра по примирению враждующих сторон организован выход более 122 тыс. человек", - говорится в сообщении.

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27 марта по состоянию на 15:00 мск через гуманитарный коридор в Эль-Вафидине организован выход более 1,6 тысяч мирных жителей. "Специалистами Центра для всех выходящих жителей была организована раздача горячего питания, продовольственных наборов и индивидуальных рационов питания, бутилированной питьевой воды, а также оказана всем нуждающимся медицинской помощь", - отметили представители Центра.

На официальном сайте Минобороны России была продолжена онлайн-трансляция с камер видеонаблюдения в районах пунктов пропуска гуманитарных коридоров "Эль-Вафидин" и "Арбил", а также с беспилотного летательного аппарата прохождения колонны автобусов с боевиками и членами их семей из Арбила в провинцию Идлиб.

После принятия 24 февраля Советом Безопасности ООН резолюции 2401 с призывом к прекращению боевых действий в Сирии по инициативе России в Восточной Гуте с 27 февраля была введена ежедневная пятичасовая гуманитарная пауза. В первые дни паузы были сорваны боевиками, но позже ситуация стабилизировалась.

13 марта Минобороны РФ сообщило о прекращении боевых действий в городе Дума. Это позволило обеспечить массовый выход мирных жителей на территории, подконтрольные правительственным войскам.

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