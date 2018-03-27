В Думу внесен проект об обязанности педагогов оказывать первую медпомощь детям в школах

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов и член думского комитета по образованию и науке Алена Аршинова (оба - "Единая Россия") внесли во вторник в Госдуму законопроект, которым устанавливается обязанность педагогических работников оказывать первую медицинскую помощь детям в школах в случае необходимости. Текст документа размещен в электронной базе нижней палаты парламента.

В пояснительной записке авторы указывают, что в настоящее время "крайне остро стоит вопрос о возможности оказания работниками школ и дошкольных учреждений первой помощи детям до прибытия бригад скорой и неотложной медицинской помощи".

Предлагаемые поправки "регламентируют оказание педагогическими работниками первой помощи детям, устанавливают обязанность педагогических работников по оказанию первой помощи, дополняют перечень организаций, осуществляющих мероприятия по охране здоровья детей, государственными и муниципальными образовательными организациями", указывают единороссы.

В частности, предусматривается внесение изменений в статью 31 "Первая помощь" закона "Об основах охраны здоровья граждан в РФ", в которой изложен список лиц, обязанных оказывать первую помощь "до оказания медицинской помощи". В настоящее время она "оказывается гражданам при несчастных случаях, травмах, отравлениях и других состояниях и заболеваниях, угрожающих их жизни и здоровью, лицами, обязанными оказывать первую помощь в соответствии с федеральным законом или со специальным правилом и имеющими соответствующую подготовку, в том числе сотрудниками ОВД РФ, сотрудниками, военнослужащими и работниками Государственной противопожарной службы, спасателями аварийно-спасательных формирований и служб". В этот список предлагается включить и педагогических работников.

Кроме того, законопроектом "предусматривается особый порядок допуска несовершеннолетних обучающихся к занятиям физической культурой и спортом, а также обязанность родителей сообщать образовательной организации информацию о состоянии здоровья несовершеннолетнего обучающегося в случае, если для получения им образования требуется создание особых условий обучения".

По словам разработчиков, их инициатива подготовлена "в целях совершенствования организации оказания первой помощи и медицинской помощи детям, обучающимся в образовательных организациях". Они указывают на то, что "актуальность проблемы организации медицинской помощи детям в школах и дошкольных учреждениях характеризуется продолжающимся регрессом состояния здоровья детей в период пребывания их в образовательных учреждениях, что указывает на недостаточную эффективность проводимых в настоящее время мероприятий". "Возрастает число случаев резкого ухудшения здоровья обучающихся во время занятий физической культурой, требующих срочного медицинского вмешательства", - констатируют авторы.