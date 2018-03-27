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Похороны 15 погибших при пожаре в ТЦ в Кемерове состоятся 28 марта

Общество
27 марта, 15:58 UTC+3 КЕМЕРОВО КЕМЕРОВО 27, марта. /ТАСС

Ранее кемеровские власти заявляли, что берут на себя расходы по их организации

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КЕМЕРОВО, 27 марта. /ТАСС/. Похороны 15 человек, погибших при пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове, состоятся в среду, 28 марта, сообщили ТАСС во вторник в оперативном штабе на месте ЧП.

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Что известно о пожаре в ТЦ в Кемерове

"Завтра состоятся 15 похорон и послезавтра одни похороны. Работаем с людьми, слушаем пожелания", - сказали в штабе.

Как сообщил глава МЧС России Владимир Пучков на совещании в оперативном штабе во вторник, поисковая операция на месте пожара в ТЦ завершается. По словам Пучкова, после перегруппировки сил часть подразделений продолжит работать на месте.

Замглавы МЧС России Владлен Аксенов рассказал, что спасатели обнаружили останки 64 погибших при пожаре. "Все обнаруженные останки 64 погибших переданы в Следственный комитет", - добавил он.

В понедельник муниципальное предприятие "Спецбюро" сообщало, что первые похороны погибших при пожаре в ТЦ пройдут 28 марта. Кемеровские власти заявляли, что берут на себя расходы по их организации.

Пожар произошел 25 марта на четвертом этаже ТЦ "Зимняя вишня". По последним данным, его жертвами стали 64 человека.

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Кемеровская область Пожар в торговом центре в Кемерове
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