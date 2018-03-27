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Регионы России скорбят по погибшим в Кемерове

Общество
27 марта, 16:40 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, марта. /ТАСС

К стихийным мемориалам люди несут игрушки, цветы и свечи

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ТАСС, 27 марта. Акции памяти по погибшим в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове проходят во всех регионах страны. К стихийным мемориалам люди несут игрушки, цветы и свечи. В Кемеровской области и еще нескольких регионах России объявлен траур. Среда, 28 марта, в России объявлена днем национального траура.

Скорбит Дальний Восток

Приморский край объявил вторник, 27 марта, днем траура, а во Владивостоке траур объявлен на три дня. В крае приспущены все государственные флаги, отменены развлекательные мероприятия, официальные мероприятия в Приморье начинаются с минуты молчания в память о погибших, отмечает пресс-служба администрации края. Траур до 29 марта объявлен и в Якутске, соответствующее распоряжение подписал  мэр города Айсен Николаев.

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Что известно о пожаре в ТЦ в Кемерове

В Южно-Сахалинске архиепископ Южно-Сахалинский и Курильский Тихон провел в кафедральном соборе Рождества Христова панихиду по погибшим. "В той трагедии, которая обрушилась на кемеровчан и всю нашу страну, сахалинцы могут помочь только сочувствием и участием. Подобное горе сложно пережить в одиночку, но, когда мы все вместе скорбим и вместе переносим тяжкие испытания, становится многократно легче", - сказал Тихон, слова которого приводит пресс-служба правительства Сахалинской области.

Жители Магадана пришли почтить память жертв пожара в Кемерове на Соборную площадь, здесь собрались сотни горожан. В память о погибших в страшной трагедии магаданцы возложили цветы и установили горящие свечи на постаменте памятника святителю Иннокентию, сообщает пресс-служба правительства региона. Памятные акции прошли также в Биробиджане и Якутске.

Шествие памяти на Урале

Власти Ханты-Мансийского автономного округа из-за трагедии в Кемерове решили отменить торжественную церемонию открытия чемпионата России по биатлону, запланированную на 28 марта в 19:00 (17:00 мск), сообщили ТАСС в окружном департаменте спорта.

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Жители Кемерова несут цветы к ТЦ "Зимняя вишня"
© Данил Айкин/ТАСС

Жители Кемерова несут цветы, сдают кровь и помогают родным пострадавших

В Челябинске в 18:00 (16:00 мск) у памятника Орленку пройдет минута молчания, а 28 марта состоится мемориальное шествие "Тишина". В городе Ноябрьске (Ямало-Ненецкий автономный округ) установили импровизированный мемориал - баннер с надписью "Кемерово 25.03.2018. Ноябрьск скорбит…", к нему горожане несут цветы и свечи

В Екатеринбурге жители города почтили память погибших на площади Труда в центре города, а в Тобольске Тюменской области горожане провели минуту молчания у памятника Дмитрию Менделееву. Траурные мероприятия пройдут на Урале и 28 марта. Так, в Кургане на акции "Час тишины" жители смогут зажечь свечи и возложить цветы.

Заупокойные службы в центре России

Трагедия в Кемерово не оставила равнодушными жителей регионов Центральной России. Траур в память о погибших в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня" объявлен в Брянской области. Как сообщили в правительстве региона, до 28 марта включительно в государственных и муниципальных учреждениях культуры отменены все культурно-массовые мероприятия, приспущены флаги на зданиях органов власти.

О сотнях людей, пришедших на богослужения, сообщают в епархиях Смоленской, Рязанской, Белгородской областей. В Тульской области отменили игры региональной лиги КВН, отказались от проведения ряда развлекательных мероприятий и в Орловской области. Стихийный мемориал в память о жертвах кемеровской трагедии организовали жители Смоленска у одного из торговых центров, куда люди несут свечи и цветы.

Минуты молчания на юге

Акция в память о жертвах трагедии в Кемерове проходит на площади Ленина в Симферополе, перед зданием крымского правительства. Десятки жителей принесли цветы, в основном красные розы и гвоздики, а также мягкие игрушки. Некоторые зажигали свечи. "Эта трагедия всей страны, если не всего мира, я не могла оставаться в стороне. Соболезную семьям погибших", - сказала ТАСС одна из пришедших - жительница Симферополя Диана.

Во многих южных городах отменены праздничные мероприятия Международного дня театра, который отмечается 27 марта. В Севастопольском академическом русском драмтеатре им. А.В. Луначарского планировался традиционный спектакль-капустник, выступление севастопольских поэтов и оркестра, однако организаторы сочли невозможным проведение праздника после трагедии в Кемерове.

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Народный мемориал устроили жители Сочи на улице Навагинской. У парковой скульптуры "Крокодил Гена и Чебурашка" установлена черная мемориальная доска с изображением свечи и надписью: "Кемерово 25.03.2018 "Зимняя вишня", скорбим вместе с вами". Сюда горожане приносят цветы и детские игрушки, зажигают свечи.

Траурные мероприятия проходят в центре Ростова-на-Дону, у памятника "Мать и дитя". В городе идет дождь, но сотни людей несут к памятнику цветы и свечи. Акция памяти началась в 12 часов дня, и уже через час подножие памятника было завалено цветами, игрушками. Люди приходят с семьями, с коллегами, приносили гвоздики и тюльпаны, несмотря на сильный дождь.

Российская певица Анита Цой вместе с губернатором Ростовской области Василием Голубевым также возложили цветы к памятнику. "Хорошо что здесь, в Ростове, есть памятник , который может стать символом нынешней ситуации, непростой очень. Мы все очень скорбим с Кемеровской областью", - сказала ТАСС певица.

Стихийные мемориалы в Приволжье

Погибших в результате пожара в Кемерове вспоминают в регионах Приволжского федерального округа. В Ульяновске жители приносят цветы и игрушки в сквер имени Ивана Гончарова в центре города. "Мы с женой смотрим новости, она плачет. Невозможно... это так страшно", - сказал ТАСС житель Ульяновска Андрей Прохоров, добавив, что принес цветы, потому что эта трагедия глубоко его затронула.

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В Башкирии уфимский "Салават Юлаев" и челябинский "Трактор" начнут с минуты молчания седьмой матч четвертьфинала Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), который пройдет во вторник. Решение принято командами совместно, рассказали в пресс-службе уфимской команды.

В Перми, где также проходят памятные акции и заупокойные службы, 26 марта перед началом своего концерта певица Лолита заявила, что намерена передать весь гонорар со своего выступления родственникам погибших. "Полностью гонорар от этого концерта пойдет лично кому-нибудь из родственников погибших", - сказала Лолита, после чего объявила минуту молчания.

Траур на Кавказе

Трагедию в Кемерове по-особому воспринимают в регионах Северного Кавказа. "Это страшное событие снова разбередило все старые раны. Мы все родители, мы все прочувствовали эту боль, и сердце каждого из нас разрывается", - сказала председатель комитета "Матери Беслана" Сусанна Дудиева.

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Во Владикавказе акция памяти пройдет на Мемориале Славы возле памятника жертвам теракта в Беслане, а в самом Беслане память жертв кемеровской трагедии почтили накануне. В Дагестане в парке 50-летия Октября проведут акцию "Свеча памяти". В Черкесске в память о погибших в результате пожара в Кемерово состоится возложение цветов к мемориалу "Огонь вечной славы".

Все культурно-массовые мероприятия отменены в Ингушетии на три дня по указанию главы республики Юнус-Бека Евкурова. В Кабардино-Балкарии праздничные мероприятия, посвященные Дню возрождения балкарского народа перенесены на 30 марта, сообщила  пресс-служба главы и правительства региона.

В Русском театре им. М. Горького в Махачкале отменили капустник, запланированный ко Дню театра.

Книга соболезнований на Северо-Западе

Жители Санкт-Петербурга еще 26 марта организовали стихийный мемориал жертвам трагедии у Александровской колонны на Дворцовой площади - на том же самом месте, куда в 2015 году несли цветы в память о погибших петербуржцах в авиакатастрофе над Синайским полуостровом.

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На ограждении колонны неравнодушные горожане закрепили надпись на черном фоне "Кемерово. 25.03.2018". Игроки сборной России по футболу перед матчем с Францией возложили цветы и почтили минутой молчания память погибших. На поле они выйдут с траурными повязками.

Комитет по внешним связям Петербурга в 12:00 мск открыл для всех желающих книгу соболезнований в Доме национальностей на Моховой улице, а также организовал там временный мемориал. "Запись в ней можно будет сделать в течение трех дней, а впоследствии книга со словами поддержки петербуржцев кемеровчанам будет официально направлена в правительство Кемеровской области", - отметили в комитете.

В карельском городе Беломорск местный кинотеатр отказался 28 марта от показа кинофильмов. В Пскове, Сыктывкаре, Архангельске, Великом Новгороде, Великих Луках, Калининграде также пройдут акции по погибшим в Кемерове.

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