ФСО закроет на один день Мавзолей Ленина

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Мавзолей Ленина на Красной площади столицы будет закрыт 31 марта для посещений. В этот день будет также ограничен доступ на Красную площадь.

"В связи с проведением на Красной площади выпуска слушателей Московского высшего общевойскового командного ордена Ленина и Октябрьской Революции Краснознаменного училища допуск посетителей в Мавзолей В.И. Ленина и к некрополю у Кремлевской стены 31 марта 2018 года осуществляться не будет", - сообщил Центр по связям с прессой и общественностью Федеральной службы охраны (ФСО).

В ФСО уточнили, что "допуск граждан на Красную площадь также будет ограничен".