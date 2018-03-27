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ФСО закроет на один день Мавзолей Ленина

Общество
27 марта, 16:23 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, марта. /ТАСС

На Красной площади 31 марта пройдет выпуск слушателей Московского высшего общевойскового командного ордена Ленина и Октябрьской революции Краснознаменного училища

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МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Мавзолей Ленина на Красной площади столицы будет закрыт 31 марта для посещений. В этот день будет также ограничен доступ на Красную площадь.

"В связи с проведением на Красной площади выпуска слушателей Московского высшего общевойскового командного ордена Ленина и Октябрьской Революции Краснознаменного училища допуск посетителей в Мавзолей В.И. Ленина и к некрополю у Кремлевской стены 31 марта 2018 года осуществляться не будет", - сообщил Центр по связям с прессой и общественностью Федеральной службы охраны (ФСО).

В ФСО уточнили, что "допуск граждан на Красную площадь также будет ограничен".

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