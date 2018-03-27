Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 28.03:
$ 57.17
€ 71.26
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Москве возбуждены 260 административных дел после прокурорской проверки саун в домах

Общество
27 марта, 16:52 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, марта. /ТАСС

По результатам проверок к административной ответственности привлечено 81 лицо, к дисциплинарной - 22

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Более 260 административных дел возбуждены после прокурорской проверки саун и бань в подвалах многоквартирных домов в Москве. Как сообщили в столичной прокуратуре, в ходе проверок выявлены нарушения требований пожарной безопасности, жилищного и санитарно-эпидемиологического законодательства.

"Всего по результатам проверки деятельности саун и бань в помещениях многоквартирных домов органами прокуратуры возбуждено 264 дела об административных правонарушениях, внесено 60 представлений. По результатам их рассмотрения к административной ответственности привлечено 81 лицо, к дисциплинарной - 22 лица", - сообщили в прокуратуре. В суд направлено 17 заявлений с требованиями устранить выявленные нарушения, пять саун прекратили свою работу.

В ходе проверок установлено, что в отеле "Отдых" (ООО "Холдинг-4"), расположенном в подвале многоквартирного дома на Совхозной улице, эксплуатировалась баня. Однако согласно строительным нормам и правилам, размещение саун на цокольных, первых и вторых этажах жилых зданий не допускается. Прокурор возбудил в отношении ООО "Холдинг-4" и виновных должностных лиц организации дела об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 1 ст. 20.4 ("Нарушение требований пожарной безопасности"), ст. 6.3 ("Нарушение санитарно-эпидемиологического законодательства") КоАП РФ, три должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

В суд направлено исковое заявление о признании размещения сауны незаконным и обязании произвести ее демонтаж.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Лавров заявил, что Москва ответит на хамство стран Запада
2
Тулеев попросил у Путина прощения за трагедию в ТЦ
3
Власти ФРГ разрешили строительство "Северного потока - 2" в исключительной зоне Германии
4
Администрация Кемерова опубликовала список погибших и пропавших без вести при пожаре
5
Хантсман: британская сторона распространила среди послов в РФ распечатку по делу Скрипаля
6
Стал известен состав сборной России по футболу на матч с французами
7
Врачи планируют отключить пострадавшего в Кемерове ребенка от аппарата ИВЛ
Темы дня
Новости партнеров
Реклама