В Москве возбуждены 260 административных дел после прокурорской проверки саун в домах

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Более 260 административных дел возбуждены после прокурорской проверки саун и бань в подвалах многоквартирных домов в Москве. Как сообщили в столичной прокуратуре, в ходе проверок выявлены нарушения требований пожарной безопасности, жилищного и санитарно-эпидемиологического законодательства.

"Всего по результатам проверки деятельности саун и бань в помещениях многоквартирных домов органами прокуратуры возбуждено 264 дела об административных правонарушениях, внесено 60 представлений. По результатам их рассмотрения к административной ответственности привлечено 81 лицо, к дисциплинарной - 22 лица", - сообщили в прокуратуре. В суд направлено 17 заявлений с требованиями устранить выявленные нарушения, пять саун прекратили свою работу.

В ходе проверок установлено, что в отеле "Отдых" (ООО "Холдинг-4"), расположенном в подвале многоквартирного дома на Совхозной улице, эксплуатировалась баня. Однако согласно строительным нормам и правилам, размещение саун на цокольных, первых и вторых этажах жилых зданий не допускается. Прокурор возбудил в отношении ООО "Холдинг-4" и виновных должностных лиц организации дела об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 1 ст. 20.4 ("Нарушение требований пожарной безопасности"), ст. 6.3 ("Нарушение санитарно-эпидемиологического законодательства") КоАП РФ, три должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

В суд направлено исковое заявление о признании размещения сауны незаконным и обязании произвести ее демонтаж.