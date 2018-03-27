Иоанно-Предтеченскому монастырю в Москве переданы 10 древнерусских икон

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Ценные древнерусские иконы из иконостаса московского Иоанно-Предтеченского монастыря переданы обратно в монастырский храм из Сергиево-Посадского государственного историко-художественном музея-заповедника. Об этом во вторник сообщает официальный сайт Московского патриархата.

"Иконы хранились в Сергиево-Посадском государственном историко-художественном музее-заповеднике и имели статус движимых объектов культурного наследия федерального значения. Сбор необходимых согласований и разрешений продолжался более пяти лет. Сейчас 10 икон пророческого ряда из иконостаса первой соборной церкви обители были переданы в монастырский храм", - говорится в сообщении.

Акт приема и передачи икон в музее подписан главным хранителем музея Галиной Барановой и казначеей Иоанно- Предтеченского монастыря монахиней Анувией (Виноградовой). "Все иконы, кроме образа пророка Иеремии, реставрация которого была проведена в мастерской Троице-Сергиевой лавры, требуют серьезной и дорогостоящей реставрации, которая будет проводиться в Государственном научно- исследовательском институте реставрации. После нее иконы будут перенесены в собор монастыря и помещены в специальные киоты для молитвенного поклонения", - отмечается на сайте.

Большинство сохранившихся икон древнего иконостаса храма Усекновения главы Иоанна Предтечи в Иоанновском монастыре (всего их известно 18) датируются XVI в. Известный исследователь Виктор Сорокатый отнес их живопись к "наиболее аристократическому слою столичного искусства" 1570-х гг. Их создание, по предположению ученых, связано с особым вниманием царя Ивана IV Грозного к обители, посвященной его небесному покровителю.

Образы из иконостаса - единственные сохранившиеся древнерусские памятники монастыря. В настоящее время еще четыре иконы этого иконостаса находятся в Государственном Русском музее и две иконы - в Национальном музее Стокгольма.