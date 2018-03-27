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Семье погибшего в Новгородской области полицейского выделят матпомощь

Общество
27 марта, 16:45 UTC+3 ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД НОВГОРОД 27, марта. /ТАСС

У Олега Янковца остались жена и несовершеннолетняя дочь

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 27 марта. /ТАСС/. Губернатор Новгородской области Андрей Никитин подписал распоряжение о выделении материальной помощи семье полицейского, погибшего 25 марта при исполнении служебного долга в Пестовской районе. Как сообщает пресс-служба правительства Новгородской области, из резервного фонда регионального правительства выделят 700 тыс. рублей. Средства пойдут на погашение взятого семьей ипотечного кредита.

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"Выделить из резервного фонда правительства Новгородской области министерству труда и социальной защиты населения Новгородской области 700000 рублей на оказание материальной помощи Янковец Наталье Александровне в связи с гибелью ее мужа Янковца Олега Дмитриевича", - говорится в сообщении.

Капитан полиции Олег Янковец работал в органах внутренних дел региона с 1999 года. С 2017 года - в должности участкового. Имел более 30 поощрений от руководства, был награжден двумя ведомственными медалями.

В воскресенье 25 марта, мужчина 1965 года рождения вызвал полицию в деревню Назарьино, заявив о том, что его дом "окружили оборотни". Прибывшие на место сотрудники постучались в дверь, после чего мужчина открыл по ним стрельбу из ружья. В результате инцидента сотрудник отдела УМВД России по Пестовскому району получил огнестрельное ранение в голову и был госпитализирован в тяжелом состоянии. Полицейского направили вертолетом МЧС в филиал петербургской больницы в город Валдай, однако врачам не удалось спасти его жизнь.

Подозреваемый в совершении преступления некоторое время оставался в доме и сотрудникам спецслужб пришлось брать здание штурмом. В результате спецоперации по его задержанию он получил ранения в шею и руку и был доставлен в больницу, где скончался 26 марта.

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