Росгвардия проверит работу ЧОПов во всех торговых центрах России

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Росгвардия 28 марта начнет проверки частных охранных предприятий (ЧОП) во всех торговых центрах России после трагедии в Кемерово. Об этом ТАСС сообщил советник директора Росгвардии Александр Хинштейн.

"С завтрашнего дня Росгвардия приступает к проверкам всех ЧОПов в торговых центрах и на других объектах с массовым пребыванием людей", - сказал он.

По словам Хинштейна, ключевым вопросом будет проверка наличия у частных охранных предприятий права на охрану заведений с массовым пребыванием людей. В соответствии с нормативными требованиями, по его словам, данное право должно быть отражено в лицензии, выданной охранному предприятию.

Пожар произошел 25 марта на четвертом этаже ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово. По последним данным, его жертвами стали 64 человека, в том числе 41 ребенок, 68 пострадавших обратились за помощью в медучреждения. Опознаны тела 25 погибших, в том числе 13 детей. Президент РФ Владимир Путин подписал указ об объявлении 28 марта траура в связи с гибелью людей при пожаре в Кемерове.

По факту ЧП возбуждено уголовное дело по трем статьям УК РФ: 109 ("Причинение смерти по неосторожности"), 219 ("Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц") и 238 ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности"). Задержаны пять человек, в том числе арендатор помещения, в котором, по предварительным данным, находился эпицентр возгорания, руководитель управляющей компании, обслуживавшей торговый центр, и сотрудник частного охранного предприятия, отключивший систему оповещения при пожаре.