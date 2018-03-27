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Росгвардия проверит работу ЧОПов во всех торговых центрах России

Общество
27 марта, 16:51 UTC+3 МОСКВА 27, марта. /ТАСС

В первую очередь ведомство будет проверять у охранных предприятий право на охрану заведений с массовым скоплением людей, сказал советник директора Росгвардии Александр Хинштейн

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МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Росгвардия 28 марта начнет проверки частных охранных предприятий (ЧОП) во всех торговых центрах России после трагедии в Кемерово. Об этом ТАСС сообщил советник директора Росгвардии Александр Хинштейн.

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Что известно о пожаре в ТЦ в Кемерове

"С завтрашнего дня Росгвардия приступает к проверкам всех ЧОПов в торговых центрах и на других объектах с массовым пребыванием людей", - сказал он.

По словам Хинштейна, ключевым вопросом будет проверка наличия у частных охранных предприятий права на охрану заведений с массовым пребыванием людей. В соответствии с нормативными требованиями, по его словам, данное право должно быть отражено в лицензии, выданной охранному предприятию.

Пожар произошел 25 марта на четвертом этаже ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово. По последним данным, его жертвами стали 64 человека, в том числе 41 ребенок, 68 пострадавших обратились за помощью в медучреждения. Опознаны тела 25 погибших, в том числе 13 детей. Президент РФ Владимир Путин подписал указ об объявлении 28 марта траура в связи с гибелью людей при пожаре в Кемерове.

По факту ЧП возбуждено уголовное дело по трем статьям УК РФ: 109 ("Причинение смерти по неосторожности"), 219 ("Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц") и 238 ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности"). Задержаны пять человек, в том числе арендатор помещения, в котором, по предварительным данным, находился эпицентр возгорания, руководитель управляющей компании, обслуживавшей торговый центр, и сотрудник частного охранного предприятия, отключивший систему оповещения при пожаре.

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