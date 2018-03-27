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Минкультуры рекомендует отказаться от развлекательных мероприятий в связи с трауром

Общество
27 марта, 16:56 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, марта. /ТАСС

Рекомендации распространяются на подведомственные министерству, а также региональные и муниципальные учреждения

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МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Министерство культуры РФ направило в подведомственные учреждения и министрам культуры субъектов РФ рекомендации отменить развлекательные мероприятия, запланированные на 28 марта, в связи с общенациональным трауром по погибшим в Кемерове. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе ведомства.

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"В связи с объявлением 28 марта 2018 года в Российской Федерации днем траура по погибшим в результате пожара в Кемеровской области Министерство культуры Российской Федерации рекомендует отменить все цирковые мероприятия, а также воздержаться от проведения мероприятий, носящих увеселительный характер", - процитировали в пресс-службе телеграмму за подписью министра культуры РФ Владимира Мединского.

Рекомендации распространяются на подведомственные Минкультуры России, а также региональные и муниципальные учреждения - цирки, театры, филармонии, концертные залы, музеи и иные площадки, уточнили в пресс-службе.

Во вторник президент РФ Владимир Путин подписал указ об объявлении 28 марта общенационального траура в связи с гибелью людей при пожаре в Кемерове.

Пожар произошел 25 марта на четвертом этаже ТЦ "Зимняя вишня". По последним данным, жертвами пожара стали 64 человека, в том числе 41 ребенок, 68 пострадавших обратились за помощью в медучреждения, из них 15 человек находятся в стационаре. Опознаны тела 25 погибших, в том числе 13 детей.

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