Минкультуры рекомендует отказаться от развлекательных мероприятий в связи с трауром

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Министерство культуры РФ направило в подведомственные учреждения и министрам культуры субъектов РФ рекомендации отменить развлекательные мероприятия, запланированные на 28 марта, в связи с общенациональным трауром по погибшим в Кемерове. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе ведомства.

"В связи с объявлением 28 марта 2018 года в Российской Федерации днем траура по погибшим в результате пожара в Кемеровской области Министерство культуры Российской Федерации рекомендует отменить все цирковые мероприятия, а также воздержаться от проведения мероприятий, носящих увеселительный характер", - процитировали в пресс-службе телеграмму за подписью министра культуры РФ Владимира Мединского.

Рекомендации распространяются на подведомственные Минкультуры России, а также региональные и муниципальные учреждения - цирки, театры, филармонии, концертные залы, музеи и иные площадки, уточнили в пресс-службе.

Во вторник президент РФ Владимир Путин подписал указ об объявлении 28 марта общенационального траура в связи с гибелью людей при пожаре в Кемерове.

Пожар произошел 25 марта на четвертом этаже ТЦ "Зимняя вишня". По последним данным, жертвами пожара стали 64 человека, в том числе 41 ребенок, 68 пострадавших обратились за помощью в медучреждения, из них 15 человек находятся в стационаре. Опознаны тела 25 погибших, в том числе 13 детей.