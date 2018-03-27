Общественные наблюдатели могут быть привлечены для контроля за пожарной безопасностью

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Общественная палата (ОП) РФ намерена привлечь общественных наблюдателей, контролировавших ход недавних выборов президента РФ, для проверки соблюдения правил пожарной безопасности в местах массового скопления граждан в связи с трагедией в Кемерове. Об этом ТАСС сообщил во вторник секретарь Общественной палаты РФ Валерий Фадеев.

"Мы готовим предложения [по общественному контролю за соблюдением правил пожарной безопасности]. Думаю, в первую очередь надо будет обратиться к "Корпусу наблюдателей", который недавно наблюдал за выборами, их 146 тыс. человек. Завтра мы обсудим этот вопрос на форуме Общественной палаты "Сообщество" в Астрахани с представителями региональных общественных палат", - сказал секретарь ОП РФ.

По его словам, общественные наблюдатели вполне могут справиться с этой работой в торгово-развлекательных центрах. "Что касается торговых и торгово-развлекательных центров, их компетенции достаточно, чтобы проверить, есть ли пожарные выходы, открываются ли они, есть ли огнетушители, работают ли они, где находится охрана", - указал он.

Схожего мнения придерживается и уполномоченный при президенте РФ Анна Кузнецова."Считаю необходимым введение системы общественного контроля, чтобы каждый человек, заметивший нарушение, мог не только оперативно сообщить о нем, но и проследить за тем, как оно устранено", - приводит слова Кузнецовой ее пресс-служба. Детский омбудсмен приехала в Кемерово, чтобы выяснить, что привело к гибели детей при пожаре в ТЦ "Зимняя вишня".

Трагедия в Кемерове

Пожар произошел 25 марта на четвертом этаже торгово- развлекательного центра "Зимняя вишня" в Кемерове. По последним данным, жертвами пожара стали 64 человека, опознаны 25 погибших. Госпитализированы 69 человек, в списке пропавших без вести числятся 38 человек, в том числе 26 детей.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об объявлении 28 марта общенациональным днем траура в связи с гибелью людей при пожаре в Кемерове.