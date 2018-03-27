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Акции в память о погибших на пожаре в Кемерове пройдут в муниципалитетах Подмосковья

Общество
27 марта, 17:19 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, марта. /ТАСС

Акции организуют в Дмитровском муниципальном районе, Красногорском и Подольском городских округах

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МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Акции в память о погибших на пожаре в Кемерове пройдут в Красногорском и Подольском городских округах, а также в Дмитровском муниципальном районе. Об этом во вторник сообщает региональный телеканал "Подмосковье 360".

"В Красногорске почтить память погибших можно будет у ДК "Подмосковье" на улице Ленина. Траурный митинг начнется в 17:00 мск", - привел телеканал слова начальника управления по связям с общественностью и СМИ администрации Красногорского района Артема Нагорного.

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Что известно о пожаре в ТЦ в Кемерове

Акция в Дмитровском муниципальном районе начнется в 18:00 мск на Советской площади, в Подольске она пройдет во Дворце молодежи на Октябрьском проспекте и на площади Ленина.

Также пресс-служба администрации Истры призвала всех желающих почтить память погибших в трагедии у временного мемориала в городском парке за домом культуры на Первомайской улице.

Пожар произошел 25 марта на четвертом этаже ТЦ "Зимняя вишня". Жертвами пожара стали 64 человека, в том числе 41 ребенок, 68 пострадавших обратились за помощью в медучреждения, из них 15 человек находятся в стационаре. Опознаны тела 25 погибших, в том числе 13 детей.

Во вторник президент РФ Владимир Путин подписал указ об объявлении 28 марта общенационального траура в связи с гибелью людей на пожаре в Кемерове.

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