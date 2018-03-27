Акции в память о погибших на пожаре в Кемерове пройдут в муниципалитетах Подмосковья

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Акции в память о погибших на пожаре в Кемерове пройдут в Красногорском и Подольском городских округах, а также в Дмитровском муниципальном районе. Об этом во вторник сообщает региональный телеканал "Подмосковье 360".

"В Красногорске почтить память погибших можно будет у ДК "Подмосковье" на улице Ленина. Траурный митинг начнется в 17:00 мск", - привел телеканал слова начальника управления по связям с общественностью и СМИ администрации Красногорского района Артема Нагорного.

Акция в Дмитровском муниципальном районе начнется в 18:00 мск на Советской площади, в Подольске она пройдет во Дворце молодежи на Октябрьском проспекте и на площади Ленина.

Также пресс-служба администрации Истры призвала всех желающих почтить память погибших в трагедии у временного мемориала в городском парке за домом культуры на Первомайской улице.

Пожар произошел 25 марта на четвертом этаже ТЦ "Зимняя вишня". Жертвами пожара стали 64 человека, в том числе 41 ребенок, 68 пострадавших обратились за помощью в медучреждения, из них 15 человек находятся в стационаре. Опознаны тела 25 погибших, в том числе 13 детей.

Во вторник президент РФ Владимир Путин подписал указ об объявлении 28 марта общенационального траура в связи с гибелью людей на пожаре в Кемерове.