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ЕСПЧ оштрафовал Россию по делу о гражданах, лишенных возможности выезда за границу

Общество
27 марта, 17:34 UTC+3 ПАРИЖ ПАРИЖ 27, марта. /ТАСС

Жалобы подали российские граждане, которым якобы отказали в выезде за границу в связи с тем, что в ходе своей трудовой деятельности они имели дело с секретными сведениями

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ПАРИЖ, 27 марта. /ТАСС/. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) рассмотрел во вторник 10 жалоб, объединенных в единое дело "Беркович и другие против России" и присудил заявителям различные финансовые компенсации со стороны России. Об этом говорится в решении ЕСПЧ, поступившем в парижское представительство ТАСС.

Жалобы были поданы российскими гражданами, которым якобы было отказано в выезде за границу в связи с тем, что в ходе своей трудовой деятельности они имели дело с секретными сведениями. В этой связи загранпаспорта у них были изъяты и им было заявлено, что в течение пяти лет им запрещено покидать территорию России. Такое решение было оспорено ими в ЕСПЧ.

Рассмотрев данное дело, судьи ЕСПЧ постановили, что действия российских властей представляют собой нарушение статьи 2 ("Свобода передвижения") Протокола номер 4 к Конвенции о защите прав человека и основных свобод. ЕСПЧ обязал Россию выплатить в качестве компенсации морального ущерба по €5 тыс. заявителям Берковичу, Ильченко, Литаврину, Лытину, Енину и Гаркуше. Также назначена выплата в размере €3 538 Бурнаеву и €4 тыс. Самасадкину.

В качестве компенсации юридических и других затрат Ильченко должен получить €5 тыс., Лытин - €106, Литаврин - €850, Енин - €137, Гаркуша - €2500, Бурнаев - €64 и Самасадкин - €42.

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