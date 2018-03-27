ЕСПЧ оштрафовал Россию по делу о гражданах, лишенных возможности выезда за границу

ПАРИЖ, 27 марта. /ТАСС/. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) рассмотрел во вторник 10 жалоб, объединенных в единое дело "Беркович и другие против России" и присудил заявителям различные финансовые компенсации со стороны России. Об этом говорится в решении ЕСПЧ, поступившем в парижское представительство ТАСС.

Жалобы были поданы российскими гражданами, которым якобы было отказано в выезде за границу в связи с тем, что в ходе своей трудовой деятельности они имели дело с секретными сведениями. В этой связи загранпаспорта у них были изъяты и им было заявлено, что в течение пяти лет им запрещено покидать территорию России. Такое решение было оспорено ими в ЕСПЧ.

Рассмотрев данное дело, судьи ЕСПЧ постановили, что действия российских властей представляют собой нарушение статьи 2 ("Свобода передвижения") Протокола номер 4 к Конвенции о защите прав человека и основных свобод. ЕСПЧ обязал Россию выплатить в качестве компенсации морального ущерба по €5 тыс. заявителям Берковичу, Ильченко, Литаврину, Лытину, Енину и Гаркуше. Также назначена выплата в размере €3 538 Бурнаеву и €4 тыс. Самасадкину.

В качестве компенсации юридических и других затрат Ильченко должен получить €5 тыс., Лытин - €106, Литаврин - €850, Енин - €137, Гаркуша - €2500, Бурнаев - €64 и Самасадкин - €42.