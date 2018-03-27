Отправленные на отдых по бесплатным путевкам дети из Волоколамска не прервут обучение

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Власти Подмосковья отправят на отдых первую партию детей из Волоколомска с 28 марта, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области во вторник.

"Первый заезд будет 28 марта. Для детей будет организован учебный процесс, по согласованию с Минобразования будут работать учителя, которые не позволят детям отстать от программы", - цитируются в сообщении слова министра социального развития Московской области Ирины Фаевской.

По ее словам, поступило уже 418 заявлений на отдых и оздоровление от граждан Волоколамского района, в том числе это 250 взрослых и 168 детей. "Мы формируем в группы всех желающих поехать, кто считает это важным, необходимым", - отметила Фаевская.

Министр добавила, что для путевок выбраны хорошие оздоровительные организации с бассейнами, расположенные в экологически чистых районах.

Жители Волоколамского района с февраля массово жаловались на неприятный запах с "Ядрово" и провели несколько митингов за его закрытие. 21 марта 77 школьников района обратились к врачам из-за плохого самочувствия, в течение трех дней на общеклиническое обследование были госпитализированы 11 детей. Жители связывали это с очередным выбросом газа с "Ядрово", однако анализы крови детей не подтвердили эту версию. В качестве компенсационной меры власти предложили местным жителям получить бесплатные двух- и трехнедельные путевки на отдых.