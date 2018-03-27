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Медики не обнаружили токсических элементов в анализах крови жителей Волоколамска

Общество
27 марта, 17:54 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, марта. /ТАСС

В настоящее время районе работают три комплексные бригады врачей

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МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Специалисты токсико- химической лаборатории не выявили токсических элементов в пробах крови жителей подмосковного Волоколамска, которые жаловались на свое самочувствие и связывали его с негативным воздействием полигона "Ядрово". Об этом во вторник сообщили в Telegram-канале пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

"По первым заключениям из токсико-химической лаборатории - ни в одном результатов не обнаружены токсические элементы", - приводятся в сообщении слова первого заместителя министра здравоохранения Московской области Владимира Ющука.

Он отметил, что в районе работают три комплексные бригады врачей, которые объезжают населенные пункты и обследуют население. Ранее министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марков анонсировал масштабную диспансеризацию в муниципалитете после жалоб жителей на самочувствие.

Ранее сообщалось, что 21 марта 77 школьников из Волоколамского района Московской области обратились к врачам из-за плохого самочувствия. В течение трех дней 11 детей были госпитализированы, по данным властей, из-за сопутствующих заболеваний и обострения хронических явлений. Жители района связывали это с произошедшим в ночь на 21 марта выбросом свалочного газа с местного полигона бытовых отходов "Ядрово". Пробы крови не подтвердили отравления детей свалочным газом.

Также во вторник в Telegram-канале, который ведут общественники и представители власти, входящие в состав инициативной группы по "Ядрово", появилась информация о результатах исследований 37 детей, обратившихся в ЦРБ Волоколамского района 21 марта. Согласно их данным, такие вещества как сероводород, метилмеркаптан, этилмеркаптан, пентан, метан, пропан, изобутан, бутан, циклогексан, метил циклопентан, гептан, этилацетат, 3-хлор-этан, хлороформ, четреххлористый углерод, этилбензол, бензол, толулол, кислоты, этиловые, метиловые, аминовые спирты, ацетон, в крови обнаружены не были.

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