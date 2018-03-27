Утилизировать затонувшие и брошенные на Ямале суда мешают действующие законы

ТАСС, 27 марта. Около 270 затонувших и брошенных судов находится в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО). Поднять и утилизировать их мешает действующее законодательство, сообщили во вторник в пресс-службе губернатора региона.

"На территории ЯНАО около 50 тыс. рек, проблема затопленных судов характерна для арктического региона. По информации администрации Обь-Иртышского бассейна внутренних водных путей, органов местного самоуправления муниципальных образований, на Ямале насчитывается около 270 затонувших, брошенных и бесхозяйных плавсредств. Этот объем накапливался десятилетиями, с 1930-х годов", - сказали в пресс-службе.

Власти региона уже разработали проекты по подъему около 100 затонувших судов в большинстве районов ЯНАО и предложили варианты их утилизации. Работы финансировались из регионального бюджета, хотя все суда расположены на судоходных реках, являющихся собственностью РФ, отметили в пресс-службе.

"Учитывая значительный объем средств, необходимых на выполнение запроектированных работ, власти ЯНАО направили обращение в адрес Министерства транспорта РФ с просьбой оказать содействие в реализации проектов. К сожалению, на данное обращение ответ получен отрицательный. Кроме того, данные проекты были заявлены для участия в национальном проекте "Чистая страна" <...> , но в приоритетный проект включены не были", - добавили там.

Брошенные и ржавеющие суда захламляют водные объекты, мешают судоходству, но прямыми полномочиями их на выявление, оценку и ликвидацию региональные и муниципальные власти не наделены, пояснили в пресс-службе. "Говорить о том, кто будет финансировать работы по подъему и утилизации брошенных средств, преждевременно. В первую очередь необходимо включить данные объекты в государственный реестр объектов накопленного вреда окружающей среде, а затем дождаться выхода нормативного правового акта правительства РФ", - уточнили там.