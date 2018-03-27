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Мэй направила Путину письмо в связи с трагедией в Кемерове

Общество
27 марта, 17:58 дата обновления: 27 марта, 18:12 UTC+3

Премьер-министр Великобритании выразила соболезнования российскому народу во время выступления в Палате общин

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МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй направила во вторник письмо на имя президента России Владимира Путина с соболезнованиями в связи с трагедией в Кемерове. Об этом сообщили в британском посольстве в Москве.

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Что известно о пожаре в ТЦ в Кемерове

"Вчера, выступая в Палате общин, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй выразила соболезнования российскому народу по случаю трагического пожара в Кемерове, - говорится в сообщении, размещенном на странице британской дипмиссии в Facebook. - Сегодня она направила официальное письмо по этому поводу президенту Путину".

Посольство приводит также текст письма: "Я пишу вам, чтобы выразить мои соболезнования в связи с трагедией, которая произошла в торговом центре "Зимняя Вишня" в городе Кемерово. В своих мыслях и молитвах британский народ сейчас вместе с семьями тех, кто потерял своих близких при таких ужасных обстоятельствах. С уважением, Тереза Мэй".

25 марта в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня" вспыхнул пожар. По последним данным, его жертвами стали 64 человека, в том числе 41 ребенок, 68 пострадавших обратились за помощью в медучреждения, из них 15 человек находятся в стационаре. Путин подписал указ об объявлении 28 марта днем общенационального траура. Ранее траур был объявлен в Кемерове: с 27 по 29 марта в городах и селах региона приспущены государственные флаги, отменены развлекательные мероприятия.

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Пожар в торговом центре в Кемерове
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