Ростовский изготовитель посуды разработал к ЧМ-2018 сувениры в виде казака с мячом

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 марта. /ТАСС/. Единственный на юге России народный художественный промысел, занимающийся изготовлением посуды и сувениров из фаянса с ручной подглазурной росписью, Семикаракорская керамика разработал к чемпионату мира по футболу сувениры в виде мяча и с изображением казака с мячом. Об этом сообщили ТАСС в компании Семикаракорская керамика - ЗАО "Аксинья".

"К чемпионату разработано много тематических изделий разных категорий и функционала - сувениры, предметы интерьера, посуда. В <…> Семикаракорской керамике <…> в дни проведения чемпионата мира будет организована экспозиция, посвященная этому мероприятию. Планируется выставка изделий, информационное сопровождение касательно истории и традиций донского казачества", - пояснили в компании.

В частности, как уточнили в Семикаракорской керамике, сейчас на прилавках появились статуэтки казака с мячом и сувениры в виде футбольного мяча. Кроме того, на заводе организовали экскурсии для туристических групп с посещением производственных цехов, музея народного промысла. Также гости смогут принять участие в мастер-классе художника промысла и попробовать роспись изделия в традиционном стиле.

Семикаракорская керамика - единственный на юге России народный художественный промысел, занимающийся изготовлением посуды и сувениров из фаянса с ручной подглазурной росписью. Предприятие расположено в городе Семикаракорске Ростовской области, входит в ассоциацию народных художественных промыслов России.

Как сообщалось ранее, в Ростове-на-Дону к чемпионату мира по футболу 2018 года разработали футболки, кепки и магниты с принтами в стиле казачьего поп-арта. Основной значок будет выглядеть так: казак сидит на мяче, а вокруг написано "печать войска футбольного 2018", значок основывается на одном из гербов донских казаков. Такой значок будет печататься на футболках, поло, кружках, магнитиках, ковриках для мышек, кепках, возможно, первая продукция появится уже в марте.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах страны, в том числе в Ростове-на-Дону. Во время ЧМ-2018 в Ростове-на-Дону сыграют сборные Бразилии и Швейцарии, Уругвая и Саудовской Аравии, Южной Кореи и Мексики, Исландии и Хорватии. Кроме этого, город примет один матч 1/8 финала, в котором сыграют победитель группы G и вторая команда группы Н.