Сенатор Петренко предлагает наказывать людей, распространяющих фейки о трагедии в Кемерове

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Люди, распространяющие ложную информацию о трагедии, произошедшей в Кемерове, в том числе касающуюся численности погибших при пожаре в торговом центре, должны ответить за свои действия. Такое мнение высказала ТАСС во вторник председатель Всероссийского движения "Матери России", сенатор Валентина Петренко.

Ранее в социальных сетях стала появляться информация о том, что власти занижают официальные данные о жертвах пожара в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове и что их, на самом деле, якобы сотни.

"Сегодня происходят страшные вещи, когда на случившемся горе пытаются сделать некоторые вбросы и спекулировать на этом. Я считаю, что это такое же преступление, как допустили те, по вине кого случилась такая беда. За это нужно отвечать", - сказала Петренко.

Она сообщила, что Всероссийское движение "Матери России" будет ходатайствовать о том, чтобы таких людей привлекли к ответственности, в том числе и тех, кто занимается репостом сообщений, содержащих ложные сведения.

"Мы все переживаем о том, что случилось. Приходят письма и звонки, в том числе из-за рубежа. Люди говорят о помощи, и в этот момент появляются фейки, в которых говорится о сотнях погибших. Этому должна быть дана оценка", - подчеркнула сенатор.

Акция памяти

Петренко сообщила, что планирует принять участие в акции памяти на Манежной площади в Москве. "Я сейчас туда направляюсь. Я хочу постоять, зажечь свечу и быть мыслями рядом с теми, кому сегодня тяжело", - сказала она.

Ранее в пресс-службе департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы ТАСС сообщили, что столичные власти в районе Манежной площади организуют площадку, где каждый желающий с 17:00 мск сможет почтить память погибших при пожаре в Кемерове.

Пожар произошел 25 марта в Кемерове на четвертом этаже ТЦ "Зимняя вишня". Жертвами стали 64 человека, в том числе 41 ребенок, 68 пострадавших обратились за помощью в медучреждения, из них 15 человек находятся в стационаре. Опознаны тела 25 погибших.