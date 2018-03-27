Книгу соболезнований откроют 28 марта в посольстве РФ в Турции из-за трагедии в Кемерове

АНКАРА, 27 марта. /ТАСС/. Книга соболезнований в связи с трагедией в Кемерове будет открыта 28 марта в посольстве России в Турции. Об этом сообщила во вторник ТАСС пресс-атташе российской дипмиссии Ирина Касимова.

"В связи с многочисленными жертвами и пострадавшими в результате пожара 25 марта 2018 года в торговом центре в города Кемерово в России объявлен однодневный траур. В день траура 28 марта с 10:00 до 12:00 и с 14:00 до 16:00 (время совпадает с московским - прим. ТАСС) в посольстве России в Турции будет открыта Книга соболезнований", - сказала она.

По словам Касимовой, "жители Турции продолжают нести к зданию посольства цветы и мягкие игрушки".

Пожар произошел 25 марта на четвертом этаже торгово- развлекательного центра "Зимняя вишня" в Кемерове. По последним данным, жертвами пожара стали 64 человека, опознаны 25 погибших. Госпитализированы 69 человек, в списке пропавших без вести числятся 38 человек, в том числе 26 детей.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об объявлении 28 марта общенациональным днем траура в связи с гибелью людей при пожаре в Кемерове.