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Посольство РФ в Минске откроет книгу соболезнований в связи с трагедией в Кемерове

Общество
27 марта, 18:23 UTC+3 МИНСК МИНСК 27, марта. /ТАСС

Граждане Белоруссии продолжают приносить цветы, мягкие игрушки и зажигать свечи возле здания российского диппредставительства

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МИНСК, 27 марта. /ТАСС/. Посольство России в Белоруссии приспустит флаг над зданием дипломатической миссии в ночь на среду в рамках общероссийского траура в связи с трагедией в Кемерове, а также откроет книгу соболезнований. Об этом сообщил ТАСС во вторник пресс-секретарь посольства РФ в Минске Алексей Маскалев.

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"По случают общероссийского траура в ночь на среду флаг над зданием дипломатической миссии будет приспущен, - сказал дипломат. - Будет открыта книга соболезнований в здании посольства России в Минске в среду с 09.00 до 18.00 по местному времени (совпадает с московским)".

Белорусы продолжают приносить цветы, мягкие игрушки и зажигать свечи возле здания посольства России в Минске в память о жертвах трагедии, унесшей жизни 64 человек в торговом центре в Кемерово, в православных храмах республики проходят панихиды по погибшим.

Пожар в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта. В результате трагедии, по последним данным, погибли 64 человека. Президент Белоруссии Александр Лукашенко направил соболезнования российскому лидеру Владимиру Путину и губернатору Кемеровской области Аману Тулееву.

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Кемеровская область Пожар в торговом центре в Кемерове
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