Кабмин предлагает ужесточить штрафы для авиадебоширов и нарушителей норм допуска к полетам

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Правительство РФ внесло в Госдуму проект закона, ужесточающего штрафы за нарушение правил допуска к полетам воздушных судов, пилотирования в состоянии алкогольного опьянения, а также для авиадебоширов. Информация об этом опубликована во вторник в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Поправки предлагается внести в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) РФ. В частности, предусмотрено ужесточение санкций по статье 11.5 "Нарушение правил безопасности эксплуатации воздушных судов" за такие деяния, как пилотирование воздушного судна лицом, не имеющим права управления или находящимся в состоянии опьянения. Так, согласно законопроекту, нарушение порядка допуска к полету, если эти действия создали угрозу причинения вреда жизни или здоровью человека, "влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 20 тыс. до 30 тыс. рублей или лишение права управления воздушным судном на срок от 3 до 6 месяцев, на должностных лиц - от 50 тыс. до 100 тыс. рублей, на юридических лиц - от 300 тыс. до 500 тыс. рублей". В настоящее время максимальный штраф составляет 80 тыс. рублей.

За управление самолетом в состоянии алкогольного опьянения, помимо лишения прав на срок до 3 лет, предлагается также назначать штраф в размере 50 тыс. рублей. Пилотирование без прав повлечет ужесточение штрафных санкций почти в 20 раз - до 20-50 тыс. рублей против 2-2,5 тыс. рублей в действующей редакции.

Одновременно вносятся поправки в статью 20.1 КоАП РФ. Ими оговаривается, что мелкое хулиганство, "совершенное на железнодорожном, морском, внутреннем водном или воздушном транспорте, а также на любом ином транспорте общего пользования, влечет наложение штрафа в размере от 30 тыс. до 50 тыс. рублей или административный арест на срок до 15 суток".

В сопроводительных документах указывается, что "в настоящее время актуальной является проблема увеличения количества случаев совершения на борту воздушных судов хулиганских действий, угрожающих безопасности эксплуатации транспортных средств и создающих повышенную потенциальную и реальную опасность для жизненно важных интересов личности, общества и государства". "Так, только по статистике ПАО "Аэрофлот" с 2006 по 2016 годы указанной авиакомпанией зарегистрировано 3090 пассажиров, нарушивших правила поведения на борту воздушного судна, в том числе совершивших грубые нарушения вплоть до нападения и физического воздействия на бортпроводников", - подчеркивается в пояснительной записке.

Кроме того, разработчики отмечают, что, по данным Генпрокуратуры РФ, наиболее проблемная ситуация сложилась в сфере обеспечения безопасности полетов воздушных судов авиации общего назначения.