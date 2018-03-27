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Все телеканалы и радиостанции "Газпром-медиа" изменят сетку вещания 28 марта

Общество
27 марта, 19:17 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, марта. /ТАСС

НТВ, ТНТ, Матч ТВ, ТВ-3, "Пятница!", ТНТ4, 2х2 и "Супер" отменят рекламу в эфире, а также показ развлекательных и юмористических программ

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МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Телеканалы и радиостанции "Газпром-медиа" в день общероссийского траура по погибшим в Кемерово, 28 марта, откажутся от рекламы и изменят сетку вещания. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе холдинга.

"Эфирные телеканалы холдинга "Газпром-медиа" - НТВ, ТНТ, Матч ТВ, ТВ-3, "Пятница!", ТНТ4, 2х2 и "Супер" отменят рекламу в эфире и показ развлекательных и юмористических программ", - говорится в сообщении.

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Что известно о пожаре в ТЦ в Кемерове

"Матч ТВ", в частности, исключил из сетки вещания развлекательные проекты "Футбольное столетие" и "Россия футбольная". Радиостанции - "Авторадио", Energy FM, Юмор FM, Like FM, радио Romantika, Relax FM, Comedy Radio, Эхо Москвы, Детское радио также убирают из эфира рекламные блоки и меняют сетку вещания, снимают развлекательные программы, рубрики, розыгрыши.

В холдинге также сообщили, что продюсерская компания Comedy Club Production отменила выступления артистов шоу "Импровизация" в Астрахани и Волгограде, "Однажды в России" в Вологде и Иванове, а также мероприятие "Бойцовский клуб" в Москве.

Пожар в Кемерове произошел 25 марта на четвертом этаже ТЦ "Зимняя вишня". По последним данным, жертвами трагедии стали 64 человека, в том числе 41 ребенок.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об объявлении 28 марта траура.

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